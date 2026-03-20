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Estos son los postres típicos de Semana Santa en Ibiza y así es como puedes prepararlos

El flaó, con queso fresco y hierbabuena, y la greixonera, un pudin de ensaimada, son postres tradicionales de Ibiza que se disfrutan durante todo el año

Imagen de un flaó

Imagen de un flaó / Ibiza Travel

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

En Ibiza, la Semana Santa se celebra también a través de su tradición gastronómica, y dos postres destacan especialmente: el flaó y la greixonera. Estos dulces, ligados históricamente a las festividades familiares y religiosas, siguen siendo un símbolo de la repostería ibicenca y, hoy en día, se pueden disfrutar durante todo el año.

Flaó: el pastel de queso ibicenco

El flaó es un pastel redondo que combina queso fresco, huevos y hierbabuena, con un sabor único que lo hace irresistible. Su masa se prepara con harina, agua, aceite, manteca de cerdo, anís en grano y un chorrito de licor, mientras que el relleno mezcla huevos, azúcar, queso de Burgos, queso de oveja y hierbabuena triturada. Tradicionalmente, se preparaba especialmente para Semana Santa.

Ingredientes para 6 personas (flaó):

  • Ralladura de limón: 0,5
  • Azúcar: 30 g
  • Harina de repostería: 225 g
  • Huevo batido: 1
  • Sal: una pizca
  • Anís dulce: un chorrito
  • Anís en grano: un puñadito
  • Aceite de oliva virgen extra: 5 ml
  • Manteca de cerdo: 25 g
  • Huevos (relleno): 4
  • Azúcar (relleno): 250 g
  • Queso de Burgos rallado: 350 g
  • Queso de oveja rallado: 150 g
  • Hierbabuena triturada: 2 cucharadas

Preparación:

  1. Amasa todos los ingredientes de la base hasta que se unan bien, añadiendo la harina poco a poco.
  2. Unta un molde redondo con manteca y forra con la masa.
  3. Para el relleno, bate los huevos con el azúcar, añade los quesos y mezcla la hierbabuena con espátula.
  4. Rellena la base, decora con hojas de hierbabuena y hornea 45 minutos a 180 °C hasta que esté dorado.
  5. Deja enfriar y espolvorea con azúcar antes de servir.

Greixonera: el pudding ibicenco

La greixonera es otro de los postres más tradicionales de Ibiza. Su nombre proviene del recipiente de barro donde se cocina y se originó como forma de aprovechar las ensaimadas del día anterior. Su textura recuerda al pudding y su sabor es inconfundible.

Ingredientes para 8 personas (greixonera):

  • Ensaimadas del día anterior: 5
  • Azúcar: 400 g
  • Huevos: 6
  • Leche: 1 l
  • Canela molida: 1 cucharada
  • Ralladura de limón: al gusto

Preparación:

  1. Carameliza 100 g de azúcar y repártelo en el fondo de un molde alto.
  2. Trocea las ensaimadas a mano y colócalas sobre el caramelo.
  3. Bate los huevos con el azúcar restante, añade la leche, canela y ralladura de limón.
  4. Vierte la mezcla sobre las ensaimadas y cocina al baño María a 160 °C durante 2 horas o hasta que al pinchar salga limpio.
  5. Deja enfriar antes de desmoldar.

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Estos dulces no solo endulzan la Semana Santa en Ibiza, sino que también mantienen viva la identidad gastronómica de la isla y se consumen durante todo el año.

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