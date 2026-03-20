Estos son los postres típicos de Semana Santa en Ibiza y así es como puedes prepararlos

En Ibiza, la Semana Santa se celebra también a través de su tradición gastronómica, y dos postres destacan especialmente: el flaó y la greixonera. Estos dulces, ligados históricamente a las festividades familiares y religiosas, siguen siendo un símbolo de la repostería ibicenca y, hoy en día, se pueden disfrutar durante todo el año.

Flaó: el pastel de queso ibicenco

El flaó es un pastel redondo que combina queso fresco, huevos y hierbabuena, con un sabor único que lo hace irresistible. Su masa se prepara con harina, agua, aceite, manteca de cerdo, anís en grano y un chorrito de licor, mientras que el relleno mezcla huevos, azúcar, queso de Burgos, queso de oveja y hierbabuena triturada. Tradicionalmente, se preparaba especialmente para Semana Santa.

Ingredientes para 6 personas (flaó):

Ralladura de limón: 0,5

Azúcar: 30 g

Harina de repostería: 225 g

Huevo batido: 1

Sal: una pizca

Anís dulce: un chorrito

Anís en grano: un puñadito

Aceite de oliva virgen extra: 5 ml

Manteca de cerdo: 25 g

Huevos (relleno): 4

Azúcar (relleno): 250 g

Queso de Burgos rallado: 350 g

Queso de oveja rallado: 150 g

Hierbabuena triturada: 2 cucharadas

Preparación:

Amasa todos los ingredientes de la base hasta que se unan bien, añadiendo la harina poco a poco. Unta un molde redondo con manteca y forra con la masa. Para el relleno, bate los huevos con el azúcar, añade los quesos y mezcla la hierbabuena con espátula. Rellena la base, decora con hojas de hierbabuena y hornea 45 minutos a 180 °C hasta que esté dorado. Deja enfriar y espolvorea con azúcar antes de servir.

Greixonera: el pudding ibicenco

La greixonera es otro de los postres más tradicionales de Ibiza. Su nombre proviene del recipiente de barro donde se cocina y se originó como forma de aprovechar las ensaimadas del día anterior. Su textura recuerda al pudding y su sabor es inconfundible.

Ingredientes para 8 personas (greixonera):

Ensaimadas del día anterior: 5

Azúcar: 400 g

Huevos: 6

Leche: 1 l

Canela molida: 1 cucharada

Ralladura de limón: al gusto

Preparación:

Carameliza 100 g de azúcar y repártelo en el fondo de un molde alto. Trocea las ensaimadas a mano y colócalas sobre el caramelo. Bate los huevos con el azúcar restante, añade la leche, canela y ralladura de limón. Vierte la mezcla sobre las ensaimadas y cocina al baño María a 160 °C durante 2 horas o hasta que al pinchar salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.

Estos dulces no solo endulzan la Semana Santa en Ibiza, sino que también mantienen viva la identidad gastronómica de la isla y se consumen durante todo el año.