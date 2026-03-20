Estos son los postres típicos de Semana Santa en Ibiza y así es como puedes prepararlos
El flaó, con queso fresco y hierbabuena, y la greixonera, un pudin de ensaimada, son postres tradicionales de Ibiza que se disfrutan durante todo el año
En Ibiza, la Semana Santa se celebra también a través de su tradición gastronómica, y dos postres destacan especialmente: el flaó y la greixonera. Estos dulces, ligados históricamente a las festividades familiares y religiosas, siguen siendo un símbolo de la repostería ibicenca y, hoy en día, se pueden disfrutar durante todo el año.
Flaó: el pastel de queso ibicenco
El flaó es un pastel redondo que combina queso fresco, huevos y hierbabuena, con un sabor único que lo hace irresistible. Su masa se prepara con harina, agua, aceite, manteca de cerdo, anís en grano y un chorrito de licor, mientras que el relleno mezcla huevos, azúcar, queso de Burgos, queso de oveja y hierbabuena triturada. Tradicionalmente, se preparaba especialmente para Semana Santa.
Ingredientes para 6 personas (flaó):
- Ralladura de limón: 0,5
- Azúcar: 30 g
- Harina de repostería: 225 g
- Huevo batido: 1
- Sal: una pizca
- Anís dulce: un chorrito
- Anís en grano: un puñadito
- Aceite de oliva virgen extra: 5 ml
- Manteca de cerdo: 25 g
- Huevos (relleno): 4
- Azúcar (relleno): 250 g
- Queso de Burgos rallado: 350 g
- Queso de oveja rallado: 150 g
- Hierbabuena triturada: 2 cucharadas
Preparación:
- Amasa todos los ingredientes de la base hasta que se unan bien, añadiendo la harina poco a poco.
- Unta un molde redondo con manteca y forra con la masa.
- Para el relleno, bate los huevos con el azúcar, añade los quesos y mezcla la hierbabuena con espátula.
- Rellena la base, decora con hojas de hierbabuena y hornea 45 minutos a 180 °C hasta que esté dorado.
- Deja enfriar y espolvorea con azúcar antes de servir.
Greixonera: el pudding ibicenco
La greixonera es otro de los postres más tradicionales de Ibiza. Su nombre proviene del recipiente de barro donde se cocina y se originó como forma de aprovechar las ensaimadas del día anterior. Su textura recuerda al pudding y su sabor es inconfundible.
Ingredientes para 8 personas (greixonera):
- Ensaimadas del día anterior: 5
- Azúcar: 400 g
- Huevos: 6
- Leche: 1 l
- Canela molida: 1 cucharada
- Ralladura de limón: al gusto
Preparación:
- Carameliza 100 g de azúcar y repártelo en el fondo de un molde alto.
- Trocea las ensaimadas a mano y colócalas sobre el caramelo.
- Bate los huevos con el azúcar restante, añade la leche, canela y ralladura de limón.
- Vierte la mezcla sobre las ensaimadas y cocina al baño María a 160 °C durante 2 horas o hasta que al pinchar salga limpio.
- Deja enfriar antes de desmoldar.
Estos dulces no solo endulzan la Semana Santa en Ibiza, sino que también mantienen viva la identidad gastronómica de la isla y se consumen durante todo el año.
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