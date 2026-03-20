Skepta aterriza en Hï Ibiza con 23 sábados de su fiesta house Más Tiempo

Skepta llevará su proyecto de house 'Más Tiempo' a Hï Ibiza con una residencia de 23 sábados consecutivos en la sala Club, del 2 de mayo al 3 de octubre, mientras Black Coffee encabezará la programación del Theatre durante esas mismas noches.

La residencia supone la primera temporada de larga duración de 'Más Tiempo' en Hï Ibiza y, según la nota de prensa, la mayor plataforma hasta la fecha para este proyecto impulsado por el artista británico-nigeriano, que trasladará a la isla su marca de eventos y sello discográfico dedicados al house.

Cada sábado, Más Tiempo tomará el control de la sala Club, junto a la propuesta de Black Coffee en el Theatre, en una combinación que reunirá "dos enfoques distintos de la pista de baile", según la información difundida por The Night League. La programación se desarrollará durante 23 fechas consecutivas a lo largo de la temporada de verano.

Skepta, una de las figuras más influyentes del rap global según explica la compañía, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la música, la moda y el cine. Su proyecto 'Más Tiempo' refleja su incursión en la música electrónica y la cultura de club, con un sonido "más depurado y centrado en el house, impulsado por la energía y la pista de baile".

"Más Tiempo trata de la libertad en la pista. Es música house, buena energía y la capacidad de unir a las personas a través del sonido. Ibiza siempre ha sido un lugar donde las culturas se encuentran bailando, y Hï Ibiza es el espacio perfecto para vivirlo. Compartir la noche con Black Coffee lo hace aún más especial", afirma Skepta en la nota.

El desembarco de 'Más Tiempo' en Hï Ibiza marca además el regreso de Skepta a la isla después de su actuación el verano pasado dentro de la programación de Carl Cox en [UNVRS]. Ahora, con una residencia completa en Hï Ibiza, el proyecto adquiere una presencia estable en la isla.

The Night League destaca que la coincidencia de Black Coffee en el Theatre y 'Más Tiempo' en la sala Club reunirá este verano "dos fuerzas clave en la isla".

Las entradas y mesas VIP para la residencia ya están disponibles en hiibiza.com.