La Semana Santa de Santa Eulària da el salto a Instragram para atraer a más publico y nuevos cofrades

Renovarse o morir. Esta parece ser la máxima de la Asociación Cultural Puig de Missa, que aprovechando que se cumplen 30 años desde su fundación, ha decidido hacer un esfuerzo extra en la promoción de la Semana Santa de Santa Eulària. Para ello ha sido imprescindible el apoyo económico del Ayuntamiento de la Villa des Riu. Gracias a su respaldo, dice su presidente, José Guasch Ramón, la entidad ha podido invertir tiempo y dinero en dar una mayor visibilidad a este evento religioso, poniendo el foco especialmente en las redes sociales.

Aparte de renovar su logo e introducir un código QR en la cartelería con el programa de actos desde el Viernes de Dolores al Domingo de Pascua, la medida más importante ha sido abrir una cuenta oficial en Instagram de la Semana Santa de Santa Eulària. La idea es dar a conocer esta celebración más allá del municipio y de Ibiza, no solo como parte de «la tradición y la cultura» de la Villa des Riu sino también como atractivo turístico.

Otro de los objetivos principales es atraer savia nueva a las cofradías. Y es que, como ya lleva años repitiendo el portavoz de la Asociación Cultural Puig de Missa, hace falta relevo generacional porque muchos de los actuales miembros se van haciendo mayores y ya tienen ganas de retirarse.

Las cofradías de Santa Eulària. / D.I.

«Poco a poco van entrando integrantes nuevos», señala Guasch, satisfecho de que ya se empiece a notar «movimiento» en las hermandades, sobre todo, a partir de que se colgara el primer post en Instagram el pasado 21 de enero. Desde entonces se han hecho varias publicaciones, por ejemplo, explicando el sentido de la Semana Santa o aportando datos curiosos sobre los pasos. También se han subido vídeos breves con entrevistas a miembros de distintas cofradías de Santa Eulària o para dar visibilidad a eventos como el vía crucis viviente.

Trigésimo aniversario

En uno de los posts aparece el portavoz de la Asociación Cultural Puig de Missa explicando cómo hace tres décadas, en 1996, se empezó a gestar la idea de recuperar las procesiones de Semana Santa en Santa Eulària, que se retomaron finalmente en 1997, después de un parón de 22 años. «Cuatro amigos del pueblo nos juntamos para hablar con los mayores que habían tomado parte en los desfiles procesionales que se hacían en el municipio entre 1962 y 1973 y, poco a poco, fuimos sacando adelante la celebración. Tuvimos que pedir un crédito al banco, porque, aparte de las imágenes, no teníamos nada, ni ropa, ni cirios ni carros», relata.

El pasado 17 de marzo se llevó a cabo en la capilla de Lourdes un evento especial para «hacer la presentación y exaltación del cartel anunciador» de 2026 y celebrar el trigésimo aniversario de la Semana Santa de Santa Eulària y de la Asociación Cultural Puig de Missa, en la que están integradas todas las cofradías de la localidad, a excepción de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza.

Hay pocas novedades en los pasos y el programa de este año, aunque siempre se van haciendo pequeñas mejoras contando con la ayuda que les presta el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza. «Si el presupuesto nos diera para más, renovaríamos, por ejemplo, los cirios, que algunos son de hace 30 años, y los estandartes de todas las hermandades», apunta Guasch.

Los actos centrales de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús darán comienzo el 27 de marzo, Viernes de Dolores, con la estación de penitencia de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza, que este año cuenta con cerca de una veintena de miembros nuevos, entre costaleros y nazarenos. A las 20 horas se celebrará una misa en la capilla de Lourdes y media hora más tarde partirá de allí la procesión, acompañada de la banda Esencia, que estará presente en prácticamente todos los eventos de la Semana Santa de Santa Eulària.

Para ocasión la imagen de la Virgen estrenará nueva corona, adquirida en la orfebrería sevillana Castilleja. «Es de plata bañada en oro y cincelada a mano». Cuenta la presidenta de la hermandad, Sonia Torres, que «la corona la bendecirá el párroco de Santa Eulària este 22 de marzo en la capilla de Lourdes durante la homilía de las 19.30 horas». También este domingo, unas horas antes, a las dos de la tarde, la Asociación Cultural Puig de Missa celebrará la comida de cofrades en el club parroquial.

Volviendo a los actos centrales de la Semana Santa, hay que destacar que este año se retomará un evento que se celebró en 2024 por primera vez, el Certamen de Saetas en el Puig de Missa. En esta segunda edición, que se llevará a cabo el 28 de marzo a las 19.30 horas, participarán Macarena de la Torre, una popular cantaora de Almonte (Huelva); la saetera de Santa Eulària Toñi Ruiz y un tercer saetero, Juan Bastida, que es el presidente de la cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en Vila. Junto a ellos estará el Coro Ucraniano de Ibiza.

Recorrido de las procesiones del Jueves y el Viernes Santo en Santa Eulària. / D.I.

El 29 de marzo Santa Eulària celebrará el Domingo de Ramos a partir de las diez de la mañana con la procesión de Las Palmas, que saldrá desde la capilla de Lourdes y llegará hasta el Puig de Missa, donde se hará misa.

Al día siguiente, Lunes Santo, después de la celebración de la eucaristía cantada por el Coro Ucraniano de Ibiza en el Puig de Missa, programada a las 19.30 horas, arrancará la estación de penitencia del Silencio con la imagen de la Cofradía del Santísimo Cristo Nuestro Padre Jesús Nazareno portada, en este caso a hombros, por sus miembros y nuevos fichajes que se han hecho para esta hermandad del Silencio encabezada por Daniel Roig-Francolí.

El Miércoles Santo, 1 de abril, a las 20 horas se celebrará una misa dedicada a los cofrades fallecidos, un acto que se organiza todos los años, pero, habitualmente, antes de Semana Santa.

El 2 de abril, Jueves Santo, la Misa de la cena del Señor en el Puig de Missa con el Cor de Santa Eulària está programada a las 19 horas. Dos horas más tarde se celebrará la estación de penitencia del Cristo de la Oración y Santa Marta, que partirá de la capilla de Lourdes para llegar al Puig de Missa con las imágenes de las dos cofradías. Les acompañarán la Banda Municipal de Santa Eulària, la de la Esencia y, como invitada, la Agrupació Musical de Massarrojos, de Valencia.

Los músicos de las tres formaciones volverán a salir el Viernes Santo, 3 de abril. Lo harán con la procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria, que arrancará a las 20 horas en el Puig de Missa, donde a las 18 horas se celebrarán los Oficios de la Pasión del Señor cantados por el Cor de Santa Eulària.

Ese mismo día, a las 10 horas, tendrá lugar otro de los eventos más populares de la Semana Santa de Santa Eulària, el vía crucis viviente, que comenzará en la plaza del Ayuntamiento de Santa Eulària. Allí se recreará el monte de los olivos y «habrá una sorpresa», según adelanta el impulsor de esta iniciativa, Andrés Ramos. Los legionarios, explica, «llevarán un lazo negro en sus picas en recuerdo de quien hasta el año pasado había ejercido de centurión, Faustino Moreno, fallecido recientemente.

Imagen de archivo de la procesión del Santo Encuentro en Santa Eulària del año pasado. / J.A. Riera

El 4 de abril a las 21 horas tendrá lugar la Vigilia Pascual en el Puig de Missa y el 5 de abril, Domingo de Pascua, la Semana Santa de Santa Eulària llegará a su fin. La despedida, a partir de las 10 horas, comenzará con la procesión del Santo Encuentro entre la Virgen de la Esperanza y el Cristo Resucitado y se cerrará a las 11 horas con la misa de Pascua en el Puig de Missa.