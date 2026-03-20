Fin de semana de contrastes en el tiempo de Ibiza: esta es la previsión de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este fin de semana en Ibiza un tiempo estable y con temperaturas agradables en Ibiza, aunque con una diferencia clara entre ambas jornadas: el sábado los cielos estarán cubiertos y el domingo apunta a una jornada soleada.

La previsión para este viernes es de cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 6 grados. No obstante, los meteorólogos advierten de probabilidad de alguna lluvia dispersa "que podría ir con barro" en las Pitiusas durante el día.

La previsión para el sábado es de cielo nuboso y sitúa las temperaturas en valores suaves durante el día y frescos a primera y última hora. Para el sábado, los termómetros se moverán en torno a los 8 grados de mínima y 16 de máxima, mientras que el domingo llegarán a los 17 grados.