El tiempo
Fin de semana de contrastes en el tiempo de Ibiza: esta es la previsión de la Aemet
Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de lluvias dispersas con barro este viernes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este fin de semana en Ibiza un tiempo estable y con temperaturas agradables en Ibiza, aunque con una diferencia clara entre ambas jornadas: el sábado los cielos estarán cubiertos y el domingo apunta a una jornada soleada.
La previsión para este viernes es de cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 6 grados. No obstante, los meteorólogos advierten de probabilidad de alguna lluvia dispersa "que podría ir con barro" en las Pitiusas durante el día.
La previsión para el sábado es de cielo nuboso y sitúa las temperaturas en valores suaves durante el día y frescos a primera y última hora. Para el sábado, los termómetros se moverán en torno a los 8 grados de mínima y 16 de máxima, mientras que el domingo llegarán a los 17 grados.
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?