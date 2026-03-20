Sant Joan recuperará el teatro parroquial de Sant Vicent como nuevo espacio cultural

Sant Joan de Labritja contará en Sant Vicent de sa Cala con un nuevo espacio destinado a la actividad cultural gracias al convenio de cesión gratuita de uso del Teatro Parroquial firmado por el Ayuntamiento y el Obispado de Ibiza. El acuerdo permitirá impulsar la reforma integral de este enclave, muy arraigado en la memoria colectiva del pueblo, para devolverlo a la vida cultural del municipio una vez concluyan las obras.

Ubicado junto a la iglesia de Sant Vicent, el teatro dispone de una superficie de 273 metros cuadrados y forma parte de un inmueble de especial valor cultural y social para esta zona del municipio. Durante décadas, el espacio ha acogido representaciones teatrales escolares, conciertos, actos de fiestas patronales, actuaciones, bailes y otras iniciativas promovidas tanto por la parroquia como por el propio Consistorio.

El convenio fija una cesión inicial de 30 años, prorrogable anualmente hasta un máximo de diez años más, siempre que ambas partes mantengan su conformidad. El acuerdo queda supeditado a la ejecución del proyecto de reforma por parte del Ayuntamiento, que asumirá la redacción y aprobación del proyecto, la dirección facultativa, la contratación de las obras y todos los gastos derivados de la actuación.

Además, el texto contempla que el futuro uso cultural del teatro será compatible con los usos religiosos propios del Obispado, de manera coordinada y respetuosa con la actividad parroquial, lo que permitirá conservar el vínculo histórico del inmueble con la vida de Sant Vicent.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha destacado la importancia de este paso para recuperar un espacio “muy querido por los vecinos y vecinas de la zona” y devolverle su función como punto de encuentro ciudadano. Según ha subrayado, el objetivo municipal es que, una vez reformado, el teatro vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y contribuya a dinamizar la vida cultural del municipio.

Espacio emblemático

En la misma línea, desde el Obispado de Ibiza han valorado el convenio como una oportunidad para preservar y dar continuidad a un lugar estrechamente ligado a la historia de la parroquia y del pueblo, favoreciendo nuevos usos culturales y sociales compatibles con su identidad.

El consistorio remarca que Sant Joan dispondrá así de un equipamiento con características propias de un teatro, con escenario, parque de butacas e iluminación escénica, sobre el que se acometerá una actuación integral para garantizar la seguridad de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa energética y sanitaria.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento da un nuevo paso para poner en valor uno de los espacios emblemáticos de Sant Vicent de sa Cala, reforzar la oferta cultural del municipio y renovar un equipamiento que ha formado parte de la vida social y cultural de varias generaciones.