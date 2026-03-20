El proyecto 'Regenerar el territori des del turisme', de Ibiza, reconocido por su apuesta por el turismo sostenible

La iniciativa ibicenca 'Regenera Natura' ha sido galardonada en la 41ª edición de los Premios Cett Alimara Barcelona, considerados uno de los referentes del sector turístico, hotelero y gastronómico en España. El reconocimiento ha llegado en la categoría 'Through Sustainability', que distingue el compromiso real de las organizaciones con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

El proyecto premiado, ‘Regenerar el territori des del turisme’, pone el foco en el papel del turismo como herramienta activa para la conservación y regeneración del patrimonio natural de Ibiza y del conjunto de las Islas Baleares. La propuesta defiende un cambio de mirada a largo plazo, basado en la idea de que proteger el entorno hoy es también garantizar el futuro del sector turístico.

“Recibir este reconocimiento es una alegría enorme y es, además, una gran oportunidad para visibilizar el valor que tienen los proyectos que desarrollamos para el territorio y el sector turístico”, señaló Clara Cano, fundadora de Regenera Natura. Cano animó además a las empresas a sumarse a este tipo de iniciativas, que refuerzan la colaboración público-privada y la implicación del tejido empresarial y social. “Al final, el turismo vive del territorio, y cuidarlo es también cuidar el futuro del sector”, destacó.

Regenera Natura desarrolla proyectos ambientales y sociales para empresas, conectando al sector con propietarios forestales e instituciones en torno a la protección y conservación de los bosques de la isla. Su trabajo incluye también programas sociales y educativos inclusivos, con actividades en la naturaleza dirigidas a niños, familias y equipos, así como proyectos de innovación tecnológica aplicada a la prevención de incendios forestales.

Ibiza como referente de un modelo turistico ecológico

Este galardón sitúa a Ibiza como referente de un modelo turístico que no solo protege el territorio, sino que busca regenerarlo de forma activa. Desde la entidad subrayan que seguirán trabajando para que más empresas e instituciones de la isla se sumen a esta visión de un turismo comprometido con devolver al entorno parte de lo que recibe.

Los Premios CETT Alimara Barcelona están organizados por el Cett Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, conjuntamente con B-Travel y con la colaboración de ONU Turismo y el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Estos galardones reconocen productos, servicios, estrategias e iniciativas innovadoras en ámbitos como la comunicación, la digitalización, la sostenibilidad y la investigación. Desde su creación en 1983, han distinguido un total de 535 proyectos de 316 entidades, poniendo en valor la creatividad, la innovación y la excelencia dentro del sector.