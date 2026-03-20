Semana Santa
Piruletas de nazareno y figuras 3D: así celebra la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo sus once años de fe y devoción en Ibiza
La hermandad, presidida por Antonio José Pomares López, estrena un nuevo llamador y prepara la próxima Semana Santa
Está a la espera de saber dónde se celebrará una de sus estaciones de penitencia, afectada por las obras de Dalt Vila
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo celebró ayer su XI aniversario con una eucaristía en la parroquia de Santa Cruz, en una jornada marcada por la emoción, la fe y el recuerdo a los orígenes de la hermandad.
La conmemoración coincidió con el Día del Padre y sirvió para destacar la trayectoria de una cofradía cuyos inicios se remontan a 2010, cuando la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Cautivo logró adquirir la imagen gracias a la recaudación obtenida mediante iniciativas solidarias, como comidas benéficas, venta de décimos de la lotería de Navidad y distintas actividades de colaboración vecinal.
La sagrada imagen fue bendecida el 14 de marzo de 2010 por el entonces obispo de Ibiza, Vicente Juan Segura. Desde ese momento comenzó su recorrido procesional como agrupación de fieles entre 2010 y 2015. Más tarde, el 19 de marzo de 2015, fue erigida oficialmente la actual cofradía.
La eucaristía del XI aniversario contó con la participación de la Agrupación Musical de la hermandad, que interpretó varias marchas procesionales, entre ellas 'Corazón de San Juan', 'A los pies de Sor Ángela' y 'En la cena del Señor', contribuyendo a reforzar el ambiente de solemnidad del acto litúrgico.
Durante este año, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo, presidida por Antonio José Pomares López, ha estrenado además un nuevo llamador, diseñado y adquirido en el barrio sevillano de Triana, una incorporación que simboliza el compromiso de la hermandad con la conservación y el enriquecimiento de su patrimonio.
De cara a la próxima Semana Santa, la cofradía mantendrá varias de sus iniciativas más características. Durante la estación de penitencia del Jueves Santo se repartirán entre los asistentes estampas con la imagen del titular y una oración en el reverso, además de piruletas con forma de nazareno y figuras en 3D con la vestimenta de los cofrades. El Domingo de Resurrección también se distribuirán estampas de Nuestro Padre Jesús Resucitado con oración, junto a más piruletas de nazareno y penitentes en 3D de la hermandad.
Asimismo, la cofradía prevé celebrar un año más la tradicional petalada (arrojar pétalos de flores sobre las imágenes), cuya ubicación está aún por determinar a la espera de que se concrete el itinerario final de la estación de penitencia. Esta iniciativa es posible gracias a las donaciones de hermanos de la cofradía y de colaboradores anónimos.
La jornada conmemorativa sirvió para reafirmar el crecimiento y la consolidación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo, así como el compromiso de sus miembros con la devoción, la tradición y la vida cofrade local.
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