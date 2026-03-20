"Pensábamos que se caía el edificio": vecinos de Ibiza denuncian vibraciones en sus casas por las obras del tanque de tormentas

"Pensábamos que se caía el edificio. Temblaban las puertas y hasta las paredes", explica una vecina de Platja d'en Bossa, en la zona de Vila. Faltan unos minutos para las doce del mediodía y varios vecinos de la calle Fray Luis de León se tocan a las puertas y bajan corriendo a la calle. Hace ya un rato que han comenzado a notar vibraciones en sus viviendas y se temen lo peor. Algunos se encuentran por las escaleras y otros, ya en la calle, en la acera. El punto de encuentro lo tienen claro: el tanque de tormentas.

Y es que desde que comenzaron las obras han estado sufriendo incidencias. Durante el invierno se han despertado al menos cinco veces sin agua corriente. Y esta Navidad ya se llevaron otro susto cuando escucharon un estruendo y, al asomarse a las ventanas y terrazas vieron cómo se desprendían, de las paredes del futuro tanque, enormes bloques de tierra y hasta las adelfas que flanquean las calles. Ese día, algunas personas que caminaban por el paseo de Platja d'en Bossa optaron por dar media vuelta y tomar otra ruta de regreso para no tener que pasar por la calle Fray Luis de León, donde seguían cayendo bloques de tierra al fondo del tanque.

Este viernes por la mañana, cuando sintieron temblar el edificio y bajaron corriendo a la calle, los vecinos preguntaron por el "jefe de obra" del tanque de tormentas para pedir que pararan lo que fuera que estuvieran haciendo. Uno de los operarios les contestó, a voces, que aquello era "como el que está haciendo migas", que hay que moverlo todo.

De manera inmediata, la comunidad de vecinos envió una reclamación al Ayuntamiento de Ibiza. "Decían que no era cosa de ellos, pero en cuanto hemos bajado a quejarnos han parado y han parado también las vibraciones", comentan los vecinos, que llevan un tiempo ya preocupados por las obras, pegadas al edificio y que, denuncian, han estado medio abandonadas buena parte del invierno.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza, preguntados por este tema, señalaron únicamente, que "por ahora sólo están encofrando".