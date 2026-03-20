Migración
El patrón de un patera que llegó a Ibiza se enfrenta a seis años de prisión
El Ministerio Público acusa al patrón de la embarcación de pilotar una lancha sin elementos de seguridad y salvamento, poniendo en riesgo la vida de los 22 ocupantes que partieron de Argelia
La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para el hombre acusado de patronear una patera que llegó a la costa de Formentera el pasado 26 de octubre con 22 personas de nacionalidad argelina a bordo.
Según el escrito de acusación, el procesado, de nacionalidad argelina y 24 años de edad, pilotó una lancha de unos seis metros de eslora, de cierta antigüedad y equipada con un único motor de 85 caballos, en una travesía iniciada en Oued El Harrach (Argelia) y finalizada en la zona de S’Estufador, en Formentera.
La acusación pública subraya además que el viaje, de unas 34 horas de duración, se realizó en una embarcación “precaria”, no apta para ese tipo de desplazamiento y con un número de ocupantes superior al permitido. La patera carecía de elementos de seguridad y salvamento, así como de medios de ayuda a la navegación, lo que habría generado un grave riesgo de naufragio para sus ocupantes.
Ayuda de un menor
El escrito añade que el acusado no actuaba solo durante la travesía, sino que realizaba funciones de dirección y conducción de la embarcación junto a un menor de edad que no ha sido encausado en este procedimiento.
Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El juicio se celebrará el 27 de marzo a las 9.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.
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