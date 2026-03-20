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Más de 1.800 pacientes afectados esta semana por la huelga médica en Ibiza y Formentera

La huelga de médicos en Ibiza y Formentera ha dejado una semana marcada por las dificultades para mantener la normalidad en los centros sanitarios, con un gran número de citas y operaciones aplazadas

Manifestación de médicos a las puertas del hospital

Manifestación de médicos a las puertas del hospital / Valeria Videgain

Redacción

Más de 1.850 pacientes de Ibiza y Formentera se han visto afectados esta semana por la huelga de médicos, según el acumulado de incidencias registrado entre el lunes y el viernes en las Pitiusas.

En total, la protesta ha dejado 1.853 actuaciones sanitarias alteradas, con especial impacto en las consultas de Atención Primaria, que concentran 985 casos. A esta cifra se suman 801 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas, además de 67 operaciones, según los datos facilitados por el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Por jornadas, el martes fue el día con más intervenciones quirúrgicas suspendidas, con 23, mientras que el mayor volumen de consultas hospitalarias y pruebas afectadas se registró entre el martes y el miércoles, con 198 en cada jornada. En Atención Primaria, curiosamente, el dato más elevado llegó el viernes, cuando se contabilizaron 453 consultas alteradas, muy por encima de los registros del resto de la semana.

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El balance semanal refleja así la fuerte incidencia del paro en la actividad asistencial de Ibiza y Formentera, especialmente en la atención más cercana al paciente. La suma de consultas y pruebas aplazadas, junto a las operaciones no realizadas, deja una semana marcada por las dificultades para mantener la normalidad en los centros sanitarios de las islas.

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