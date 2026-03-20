Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasolineras más baratasFalta trabajadoresPintxa Sant AntoniPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Sanidad

Un paciente durante la huelga de médicos en Ibiza: "He palpado muy de cerca cómo afecta a la salud mental la carga de estrés"

David Fernández, médico del 061 y portavoz de Simebal en Ibiza, pide disculpas a los pacientes por las posibles afectaciones debido a la huelga

El único paciente que sigue la asamblea convocada por los médicos durante la huelga en Ibiza.

El único paciente que sigue la asamblea convocada por los médicos durante la huelga en Ibiza. / Vicent Marí

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

Roberto es la única persona que asiste como paciente a la asamblea convocada por los médicos en el Hospital Can Misses de Ibiza. Aunque se presente como tal, conoce de cerca las secuelas de las horas extra porque también las acumulan sus familiares médicos: "He palpado muy de cerca cómo afecta a la salud mental la carga de estrés", explica, de pie, ante algo más de 20 profesionales.

Se anima a decir que habla "en voz de todos" y dice que, desde su punto de vista: "Existen derechos suficientes para que los médicos disfruten una vida más plena".

Noticias relacionadas y más

David Fernández, médico del 061 y portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en Ibiza, también habla en representación de sus compañeros cuando lanza un mensaje a Roberto y a todos los pacientes que no están aquí: "Disculpas por si hemos fallado en una visita médica, una cancelación quirúrgica o cualquier otra cosa". "Tenemos motivos muy importantes para ir a la huelga y tenemos muy claro que la jornada laboral tal y como se ha planteado en el anteproyecto de Estatuto de Marco que ha sacado el ámbito de negociación no nos representa", explica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
  2. Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
  3. Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
  4. Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
  5. El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
  6. Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
  7. Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
  8. Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos

Imprescindibles de la Vall de Boí

Imprescindibles de la Vall de Boí

Juan Francisco Menacho, eivissenc a Mallorca: «Mallorca és pareguda, però Eivissa té un encant especial»

Juan Francisco Menacho, eivissenc a Mallorca: «Mallorca és pareguda, però Eivissa té un encant especial»

Bàrbara Munar, dietista a Eivissa: «No canviaria res de la nutrició eivissenca»

Bàrbara Munar, dietista a Eivissa: «No canviaria res de la nutrició eivissenca»

Marga Orell: "La gastronomía ibicenca no es solo cocina de platos tradicionales, lo importante es consumir producto local"

Marga Orell: "La gastronomía ibicenca no es solo cocina de platos tradicionales, lo importante es consumir producto local"

El dúo de tecnopop Hidrogenesse, en Ibiza: «La Inteligencia Artificial generativa está llenando todo de basura digital»

El dúo de tecnopop Hidrogenesse, en Ibiza: «La Inteligencia Artificial generativa está llenando todo de basura digital»

Llama la atención: las alertas de los sectores productivos de Ibiza y Formentera por las consecuencias económicas del conflicto de Irán

Hallan muerta una morena de un metro en Platja d’en Bossa

Un paciente durante la huelga de médicos en Ibiza: "He palpado muy de cerca cómo afecta a la salud mental la carga de estrés"

Un paciente durante la huelga de médicos en Ibiza: "He palpado muy de cerca cómo afecta a la salud mental la carga de estrés"
Tracking Pixel Contents