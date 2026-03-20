Sanidad
Un paciente durante la huelga de médicos en Ibiza: "He palpado muy de cerca cómo afecta a la salud mental la carga de estrés"
David Fernández, médico del 061 y portavoz de Simebal en Ibiza, pide disculpas a los pacientes por las posibles afectaciones debido a la huelga
Roberto es la única persona que asiste como paciente a la asamblea convocada por los médicos en el Hospital Can Misses de Ibiza. Aunque se presente como tal, conoce de cerca las secuelas de las horas extra porque también las acumulan sus familiares médicos: "He palpado muy de cerca cómo afecta a la salud mental la carga de estrés", explica, de pie, ante algo más de 20 profesionales.
Se anima a decir que habla "en voz de todos" y dice que, desde su punto de vista: "Existen derechos suficientes para que los médicos disfruten una vida más plena".
David Fernández, médico del 061 y portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en Ibiza, también habla en representación de sus compañeros cuando lanza un mensaje a Roberto y a todos los pacientes que no están aquí: "Disculpas por si hemos fallado en una visita médica, una cancelación quirúrgica o cualquier otra cosa". "Tenemos motivos muy importantes para ir a la huelga y tenemos muy claro que la jornada laboral tal y como se ha planteado en el anteproyecto de Estatuto de Marco que ha sacado el ámbito de negociación no nos representa", explica.
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