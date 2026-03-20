Los niños de Sant Joan, concejales por un día para mejorar el municipio

El Ayuntamiento de Sant Joan ha celebrado este viernes 20 de marzo una nueva sesión del pleno infantil y juvenil, una iniciativa que busca fomentar la participación activa de la infancia y la juventud en la vida pública del municipio. A través de este foro, el Consistorio da voz a los más jóvenes para que puedan trasladar sus inquietudes, propuestas y visión sobre el presente y el futuro de Sant Joan.

La sesión, que ha comenzado a las 10 horas en la sede consistorial, ha contado con la participación de representantes de los colegios Torres de Balàfia, Labritja y Balansat y del instituto Balàfia. Durante el pleno, los estudiantes han expuesto una amplia batería de propuestas centradas tanto en la mejora de sus centros educativos como en el acondicionamiento y la seguridad de los espacios públicos del municipio.

Pleno de niños y jovenes de Sant Joan / Ayuntamiento de Sant Joan

Mejora de caminos, entornos de los colegios y seguridad víal

Entre las principales demandas destacan actuaciones relacionadas con la recuperación y mantenimiento de caminos tradicionales, especialmente los conocidos como Camins de Missa, así como la mejora del entorno inmediato de los colegios. En este sentido, el alumnado ha incidido en la necesidad de contar con espacios más seguros, accesibles y adaptados a sus necesidades cotidianas.

La seguridad vial ha sido otro de los ejes centrales del debate. Los jóvenes han planteado medidas como la instalación de sistemas de control de velocidad en las inmediaciones de los centros educativos y la peatonalización de la carretera situada frente al Torres de Balàfia, con el objetivo de reducir riesgos y favorecer entornos más seguros para el tránsito de escolares.

Asimismo, durante la sesión se han puesto sobre la mesa propuestas vinculadas al ocio y la convivencia. Entre ellas, la renovación y ampliación de zonas de juego, la instalación de nuevas estructuras con sombra, la mejora de pistas deportivas y la creación de un punto joven que sirva como espacio de encuentro para adolescentes. También se ha solicitado la ampliación de mobiliario urbano y escolar, con el fin de hacer más funcionales los patios y las áreas públicas.

El pleno ha servido además como espacio de reflexión colectiva, en el que los estudiantes han podido compartir sus experiencias y prioridades, evidenciando una creciente implicación en la mejora de su entorno más cercano. Desde el Ayuntamiento destacan el valor de estas aportaciones, que permiten incorporar la perspectiva de la infancia y la juventud en la planificación municipal.

El pleno infantil y juvenil se enmarca dentro de las politicas municipales orientadas a impulsar la participación y a reconocer el papel de la infancia y la juventud como agentes activos en la construcción del municipio.