El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera abre una ventana al Antiguo Egipto con la exposición 'Oxirrinc'

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) inaugurará el 27 de marzo a las 19 horas la exposición temporal 'Oxirrinc. Treinta años de Misión Arqueológica de la UB en Egipto', que podrá visitarse en el Museo Monográfico Puig des Molins. La muestra conmemora tres décadas de investigación en uno de los yacimientos más relevantes del Alto Egipto y, tras su paso por Barcelona, Alcúdia, Manacor y Ciutadella, llega ahora a la isla.

El acto inaugural contará con la participación de dos miembros de la Misión Arqueológica de Oxirrinc, la arqueóloga Irene Riudavets y el restaurador Bernat Burgaya, coordinadores de la exposición, quienes ofrecerán la conferencia 'Oxirrinc a la llum de les darreres campanyes'.

El proyecto arqueológico se inició en 1992 de la mano del doctor Josep Padró, bajo la titularidad de la Universitat de Barcelona, y desde 2019 continúa con el sello UB-IPOA. En la actualidad, las excavaciones están dirigidas por las doctoras Maite Mascort y Esther Pons y cuentan con un equipo de investigación consolidado que ha trabajado de forma ininterrumpida en este enclave situado en la orilla izquierda del Bahr Yussef, a unos 190 kilómetros de El Cairo.

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) inaugura la muestra 'Oxirrinc. Treinta años de Misión Arqueológica de la UB en Egipto'. / MAEF

La exposición ofrece un recorrido visual por los principales sectores excavados durante estos treinta años, con materiales y contextos que abarcan un amplio marco cronológico desde el periodo saíta (siglo VII aC) hasta la época cristiana-bizantina (siglo VII dC). Entre los elementos más destacados figuran las tumbas monumentales de la Necrópolis Alta; el conjunto de 50.000 peces oxirrincos ofrecidos a la diosa Tueris en época persa; las transformaciones religiosas del periodo grecorromano; y el desarrollo en época cristiana, con basílicas, iglesias y monasterios que evidencian la importancia de la ciudad como centro de peregrinación.

La muestra dedica también un espacio al Osireion, un templo subterráneo donde se celebraban los misterios dedicados al dios Osiris. A través de paneles y fotografías de una selección de hallazgos arqueológicos, el MAEF y el equipo de la Misión Arqueológica de Oxirrinc invitan al público a descubrir la riqueza histórica y simbólica de esta ciudad milenaria, considerada uno de los yacimientos clave para comprender el Egipto faraónico, grecorromano y cristiano.

Además, el equipo del MAEF ha incorporado una selección de piezas arqueológicas de origen e influencia egipcia procedentes de la necrópolis del Puig des Molins, que permiten conocer las conexiones entre el Antiguo Egipto y el mundo feniciopúnico.

La exposición ha sido posible gracias al trabajo del equipo interdisciplinar de la misión y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Cultura y Deporte, la Universitat de Barcelona-IPOA, la Fundación Palarq, la Societat Catalana d’Egiptologia y Baula Recerca Arqueològica. Asimismo, la Dirección General de Cultura del Govern balear y el Museu Arqueològic d’Ibiza y Formentera han hecho posible su llegada a la sede del Puig des Molins.