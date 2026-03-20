Mike Posner se sincera sobre su canción sobre Ibiza: "Decir la verdad cambió mi vida para siempre"

La confesión de Mike Posner en su última entrevista con Daniel Wall ha dejado una de las reflexiones más sinceras sobre su carrera y su proceso creativo.

Durante la conversación, el artista recordó un momento clave en el estudio junto a su colaborador Jake, cuando estaba trabajando en una canción inspirada en distintas mujeres de su pasado. Sin embargo, todo cambió con una simple pregunta del colaborador: “¿De qué trata eso?”. Posner explicó que inicialmente había construido una historia mezclando experiencias, pero no era del todo real.

Fue entonces cuando recibió un consejo que marcaría un antes y un después: “Deberías decir la verdad”, le aconsejó Jake.

Según el propio cantante, esa frase le hizo replantearse completamente su forma de escribir y, más importante aún, su propia vida. “Fue como si toda mi vida se me revelara de una manera nueva”, confiesa en la entrevista. En ese momento, se dio cuenta de que las cosas no estaban saliendo como él esperaba, y que detrás de su imagen pública existía una tristeza profunda.

El artista también habló sobre la presión de las redes sociales, reconociendo que cada noche buscaba validación al publicar contenido y esperar interacción. “Conectarme y tuitear ‘recuerda mi publicación’… eso también formaba parte de lo que estaba pasando”, explicó.

Una decisión clave

Esta etapa de introspección llevó a Posner a tomar una decisión clave: empezar a decir la verdad, tanto en su música como en su vida personal. “Miré mi vida y dije la verdad. Esa fue la clave”, afirmó.