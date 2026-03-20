Llama la atención: las alertas de los sectores productivos de Ibiza y Formentera por las consecuencias económicas del conflicto de Irán

Las alertas que están levantando los diferentes sectores productivos de las islas sobre las consecuencias económicas del conflicto con Irán iniciado por Estados Unidos e Israel. Los últimos son sectores como el de las autoescuelas, que se plantean subir sus tarifas, y los transportistas. Ambos están entre los más afectados por la subida del precio de los carburantes.

Llama la atención

La detención de dos menores como presuntos autores de una agresión sexual a otra menor en un parque de Ibiza y de difundirlo en vídeo a través de las redes sociales. La investigación del caso ha corrido a cargo de la Policía Nacional, que al final ha confirmado una información que llevaba un tiempo corriendo por las redes sociales, con diferentes interpretaciones y deformaciones.

Noticias relacionadas

La nueva amenaza para el sector turístico esta Semana Santa de una huelga indefinida en el servicio de tierra del aeropuerto de Ibiza. Una amenaza que casi se repite como un mantra antes del inicio de cada temporada. En esta ocasión viene provocada por un desacuerdo en la aplicación de las tablas salariales entre los representantes de los trabajadores y la empresa Groundforce.