Laura Ferrer, modelo de Ibiza e impulsora de 'Contra el cáncer nos mojamos todos': "Nació para canalizar el duelo por la muerte de mi madre y ahora es una gran familia"

Laura Ferrer puso este viernes la carga más emocional en la presentación de la décima edición de la gala benéfica ‘Contra el cáncer nos mojamos todos’, al reivindicar el origen profundamente personal de una iniciativa que, una década después, se ha consolidado como una de las grandes citas solidarias de Ibiza.

La presidenta de Better Life Ibiza y fundadora del evento recordó que el proyecto nació como una manera de afrontar la pérdida de su madre. “Este proyecto nació como una forma de canalizar el duelo por la pérdida de mi madre”, explicó durante su intervención en el Palacio de Congresos de Ibiza, donde tuvo lugar la rueda de prensa. Diez años después, Ferrer subrayó que la gala se ha transformado en “una gran familia que no deja de crecer”, impulsada por la implicación de toda la isla.

Su testimonio marcó el tono de una presentación en la que también participaron la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; la coorganizadora Natalia Benito; el presidente de la ONG Proyecto Juntos, Carlos Ramón; y las pacientes oncológicas Andrea Wizner y Fátima Amador, que aportaron su propia experiencia en la lucha contra la enfermedad.

La edición de este año, que se celebrará el 21 de marzo, tiene un carácter especialmente simbólico al alcanzar su décimo aniversario. Entre las principales novedades destaca la creación del Premio Honorífico Lali Ferrer, un reconocimiento que nace con el objetivo de visibilizar historias de superación y compromiso con la lucha contra el cáncer. En esta primera edición, el galardón recaerá en María Caamaño Muñez (La princesa, futbolera, guerrera) paciente de sarcoma de Ewing conocida por su labor de concienciación en redes sociales.

Ferrer insistió en que, pese al crecimiento del evento, la esencia sigue intacta. “Cada edición es como la primera, y ver la implicación de toda la isla es lo que nos impulsa a seguir”, afirmó, destacando el carácter colectivo de una iniciativa que ha logrado movilizar a instituciones, empresas y ciudadanos en torno a una causa común.

La gala volverá a combinar moda, música y arte en un programa que reunirá a diseñadores, artistas y modelos —entre ellos pacientes oncológicos— en una noche marcada por la emoción y la reivindicación. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la ONG Proyecto Juntos, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños hospitalizados y de sus familias mediante apoyo emocional, social y económico.

Diez años después de su nacimiento, Laura Ferrer no solo celebra su trayectoria, sino que reafirma su papel como motor de solidaridad en Ibiza, demostrando que una experiencia personal puede convertirse en un movimiento colectivo capaz de marcar la diferencia.