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Kitesurfers desafían al viento en una playa de Ibiza

Los deportistas aprovechan las rachas para volar sobre las olas

Kitesurfers en Platja den Bossa

Kitesurfers en Platja den Bossa

M. C. Molina

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Un grupo de kitesurfers han aprovechado la mañana de viento de este viernes para disfrutar de las olas. Quienes pasaban por el paseo de Platja d'en Bossa se han sorprendido al ver a estos deportistas volar sobre el mar, lo mismo que algunos vecinos, que han captado desde sus balcones sus piruetas.

Es habitual, en esta zona, que los días de viento se junten varios aficionados a este deporte y salgan al mar. Sus movimientos dejan siempre impresionados a quienes les observan. Este invierno han tenido suerte y ha sido bastante común verles surfeando en la playa.

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