"El PP no ha hecho nada por la juventud de la isla": las Juventudes Socialistas de Ibiza se movilizan ante la crisis de la vivienda

Las Juventudes Socialistas de Ibiza (JSEi) inician una campaña para recoger las inquietudes y reivindicaciones de la juventud de la isla con una mesa informativa en la estación de autobuses del Cetis. La agrupación política apunta en un comunicado que su secretario general, Iván Torres, refuerza el compromiso de la formación para dar voz a una generación que sufre especialmente la carencia de políticas efectivas por parte del Partido Popular.

El representante señala a la vivienda como la principal preocupación de los y las jóvenes de Ibiza. Según el líder de las JSEi, la situación es "crítica" y provoca un debilitamiento de los servicios públicos por la imposibilidad de los profesionales de vivir en la isla.

"La gente no puede vivir en Ibiza, es muy complicado. Mientras la juventud no puede emanciparse, vemos cómo la gestión de Marga Prohens en el Gobierno y de Vicent Marí en el Consell de Ibiza se queda en nada. Después de siete años, no han hecho absolutamente nada por la juventud de nuestra isla", declara Torres.

'No a la guerra'

Por otro lado, las JSEi abordan su preocupación por la escalada de guerra internacional por culpa del ataque de los Estados Unidos e Israel a Irán. El grupo manifiesta su rechazo frontal a los conflictos bélicos a raíz de las recientes acciones militares en el Oriente Medio, que ya provocan una inestabilidad global que afecta directamente a la economía y el futuro de la sociedad.

Con un contundente 'No a la guerra', Iván Torres hace un llamamiento a la paz y a la diplomacia como únicas vías para resolver los conflictos. También recuerda que la juventud socialista siempre estará junto a la solidaridad internacional.

Esta iniciativa en el Cetis es solo el primero de varios encuentros que las Juventudes Socialistas realizarán en toda la isla para escuchar "las necesidades reales de la juventud y trasladarlas a las instituciones", como asegura la nota.