Ibiza triunfa en Atenas con su menú a cuatro manos

La gastronomía ibicenca ya ha dejado su huella en Atenas. Los chefs José Miguel Bonet, de Es Ventall, y Alberto Pacheco, de Es Fumeral, han protagonizado con éxito un menú a cuatro manos en la embajada de España en Grecia dentro de la Semana de la Gastronomía Ibicenca, una iniciativa concebida para exhibir el potencial culinario de la isla y la calidad de su producto local ante prensa especializada, representantes del sector gastronómico griego y operadores turísticos del país heleno.

La acción se enmarca en la programación desarrollada del 16 al 22 de marzo en el hotel St. George Lycabettus de Atenas, impulsada por la Embajada de España en Grecia y la Real Academia de Gastronomía, con la colaboración del Consell de Ibiza, Ibiza Travel, la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera y la marca ‘Això sí, és d’Eivissa’.

El acto celebrado en la embajada ha supuesto uno de los momentos centrales de esta semana dedicada a la cocina de la isla. Allí, Bonet y Pacheco ofrecieron una degustación a cuatro manos con la que mostraron la riqueza de la despensa ibicenca y la personalidad de una cocina profundamente ligada al territorio.

La propuesta culinaria permitió presentar en Atenas algunos de los productos más representativos de Ibiza, como pescado con sello Peix Nostrum, aceite de oliva virgen extra, vinos de la isla, sal, sobrasada de porc negre, miel, queso de cabra y crostes. Con ellos, Alberto Pacheco elaboró platos como pan payés con toque de anís y alíoli, gambusí con escabeches y anís, ensalada payesa, ensalada de crostes con anchoa, bullit de peix y macarrons de Sant Joan con vainilla.

Degustación en el encuentro a cuatro manos en Atenas / Academia de Gastronomía de Ibiza

Por su parte, José Miguel Bonet presentó una propuesta con coca de verdura de invierno, buñuelo de raya con mayonesa de hierbas, manos de cerdo con caviar oscietra y berenjena ahumada, escabeche de sirvia y zanahoria, cordero con yogur y cebolla y leche de cabra con especias. Bonet ha viajado además acompañado por Matías Trelis, segundo de cocina y responsable de pastelería de Es Ventall.

Gastronomía de Ibiza en la embajada en Atenas

Además del menú conjunto en la embajada y en el hotel ateniense, Alberto Pacheco ha estado al frente de los fogones entre el lunes y el miércoles, mientras que José Miguel Bonet toma el relevo desde este viernes y hasta el domingo, completando así la presencia ibicenca en esta cita gastronómica internacional.

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera ha destacado también el valor estratégico de esta acción, al tratarse de la primera experiencia de este tipo impulsada fuera de España con el respaldo de la Real Academia de Gastronomía. El objetivo es que esta iniciativa tenga continuidad en el futuro con otras academias regionales para poner en valor la diversidad de la cocina española en el exterior.

Durante la presentación en la embajada, el presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Pedro Matutes, puso el acento en la dimensión cultural de esta propuesta. “La gastronomía ibicenca es el reflejo de siglos de historia mediterránea. Fenicios, romanos, árabes y catalanes dejaron su huella en una cocina sencilla, honesta, profundamente ligada al territorio. Una cocina que, al igual que la griega, nace del respeto por el producto y por el ritmo de la naturaleza”, afirmó.

Matutes añadió además que “cada uno de los productos que hemos traído hasta aquí cuenta una historia: la historia de agricultores, pescadores, artesanos que, junto a sus familias, han mantenido viva una tradición gastronómica única”. “Tanto en Grecia como en España, sabemos que la gastronomía no es solo alimento: es cultura, es hospitalidad, es encuentro”, subrayó.