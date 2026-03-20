Reabre en Ibiza un restaurante inspirado en los comienzos del siglo XX en Nueva York

Ibiza se prepara para la reapertura de una propuesta gastronómica que mezcla historia, cultura y creatividad: The Amorous Project, un restaurante que abre sus puertas el próximo 2 de abril en el centro de la isla. El proyecto, según cuentan en su propia web, nace como una “labor de pasión”, inspirada en el amor, el hedonismo y la conexión entre personas, ofreciendo una experiencia culinaria y de mixología diseñada para disfrutar con amigos y familiares.

El concepto del restaurante se inspira en la Nueva York de finales del siglo XIX y principios del XX, una época en la que millones de inmigrantes italianos y de países de habla alemana llegaron a Estados Unidos, llevando consigo sus tradiciones culinarias. "Los italianos trajeron recetas como spaghetti con albóndigas, lasaña, ravioli, pizza y salchichas con pimientos, mientras que los inmigrantes alemanes aportaron clásicos como el pan con carne picada, evocando los sabores del puerto de Hamburgo. Estas influencias se fusionaron y dieron origen a la revolución culinaria italoamericana, que ahora sirve de inspiración para la propuesta gastronómica de The Amorous Project", matizan en la web del local.

Nueva York en el Mediterráneo

El restaurante busca transportar a los comensales a esa época, combinando la estética y la herencia de la Nueva York histórica con la calidez mediterránea propia de Ibiza. Cada plato cuenta una historia, mezclando tradiciones, culturas y recuerdos, ofreciendo un viaje culinario que va más allá del sabor y conecta con la historia y la identidad de los alimentos.

Ubicado en pleno corazón de Ibiza, The Amorous Project invita a locales y visitantes a vivir una experiencia donde la comida, la historia y la convivencia se entrelazan, prometiendo convertirse en un nuevo referente gastronómico en la isla.