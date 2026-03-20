El Consell de Ibiza aprueba la limitación de vehículos en la isla con un plan "más ambicioso" para esta temporada y la próxima

El Consell de Ibiza ha aprobado este viernes definitivamente la limitación de vehículos en la isla para esta temporada y la próxima. Tras las reuniones celebradas durante el periodo de exposición pública, se ha aprobado un plan "más ambicioso" que rebaja a 17.668 el número máximo de vehículos que podrán entrar en la isla este año entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

La votación ha contado con los votos a favor del PP, la abstención de Podemos y el PSOE, y el voto en contra de Vox.

Inicialmente, el cupo propuesto para este año era de 18.918 vehículos reduciendo en 1.250 el cupo del año anterior. La intención era reducir otros 1.250 el año 2027, alcanzando el objetivo que finalmente se adelanta a este año. De este modo, se aplica directamente la reducción de 2.500 vehículos respecto a la temporada pasada.

Por otro lado, a diferencia de lo que se previó inicialmente, el plazo de aplicación de la limitación se mantendrá como el año pasado. Se aplicará de nuevo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El año que viene se prevé la posibilidad de acortar el cupo, según la experiencia que resulte de esta temporada.

Mariano Juan ha explicado que a diferencia del primer año de aplicación de esta norma, los días de llegada y salida de la isla no computarán en los plazos de estancia. Esta excepción se aplica con la intención de solucionar problemáticas que trasladaron las navieras y los rent a car, según Juan.

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