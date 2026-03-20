Gastronomía
Ibiza conquista el premio a la mejor pasta de té de Baleares
La creación del chef pastelero Gonzalo Cancelo, elaborada en The Unexpected Hotel Ibiza y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, ha sido reconocida en certamen nacional
Ibiza ha vuelto a hacerse un hueco en el panorama gastronómico nacional, esta vez de la mano de la pastelería artesana. Una creación elaborada en The Unexpected Hotel Ibiza y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ha sido reconocida como la mejor pasta de té de Baleares en el Premio Dulcypas a la Mejor Pasta de Té Artesana de España 2026, uno de los certámenes de mayor prestigio dentro del sector.
El reconocimiento lleva la firma del chef pastelero Gonzalo Cancelo, responsable de una propuesta que ha logrado destacar entre elaboraciones llegadas desde distintos puntos del país. El concurso, celebrado en Aldaia, reunió en esta edición más de 350 creaciones procedentes de obradores de toda España, lo que da una idea del nivel de exigencia y de la relevancia de este galardón dentro del ámbito de la pastelería profesional.
La propuesta presentada desde Ibiza fue la mejor clasificada de Baleares y convenció al jurado por varios factores determinantes: la solidez técnica de la elaboración, el equilibrio de sabores y una originalidad capaz de diferenciarla dentro de una competición de altísimo nivel. Las catas, además, se realizan de forma anónima, un sistema que refuerza el valor del premio al centrar toda la atención en la calidad del producto final.
El jurado del certamen estuvo integrado por algunos de los nombres más reconocidos del sector gastronómico y pastelero, entre ellos Martín Berasategui, Eva Arguiñano y Carles Mampel. Su participación consolida el peso de un concurso que se ha convertido en una de las grandes vidrieras de la pastelería artesana en España.
La elaboración premiada nace en las cocinas de The Unexpected Hotel Ibiza, dentro del entorno gastronómico de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, uno de los complejos hoteleros más conocidos internacionalmente de la isla. El galardón supone también un reconocimiento al trabajo que se desarrolla en estos espacios, donde la propuesta dulce gana protagonismo a través de una visión contemporánea de la pastelería.
La creación de Gonzalo Cancelo representa precisamente esa nueva manera de entender el oficio: una combinación de precisión técnica, cuidado estético y vocación creativa. Elementos que cada vez tienen más peso en la alta pastelería y que, en este caso, han permitido situar a Ibiza entre las referencias destacadas del certamen. La proyección del talento gastronómico de la isla demuestra que la innovación y la excelencia pastelera que se desarrolla en Ibiza también compite al máximo nivel fuera de ella.
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