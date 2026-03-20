Marga Orell: "La gastronomía ibicenca no es solo cocina de platos tradicionales, lo importante es consumir producto local"

La cocina ibicenca de Cuaresma ha regresado este jueves a la Escuela de Hostelería de Ibiza no solo como una sucesión de recetas, sino como una forma de mantener viva la cultura popular de la isla a través del producto local y de temporada. Empanadas de gató, cocarrois de verdura y cocarrois de verdura con gató fueron el eje de un curso impartido por las cocineras Marga Orell y Catalina Ferrer, antigua cocinera del restaurante Ca na Pepeta, en una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza a través de la campaña 'Això sí és d’Eivissa', con la colaboración de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.

La propuesta ha reunido a 18 alumnos en la Escuela de Hostelería, en el Parque Insular de Sa Coma, en una cita en la que, además de aprender a elaborar la masa con harina de xeixa, agua, manteca de cerdo y sal, los asistentes pudieron acercarse al sentido que estas elaboraciones han tenido históricamente en las cocinas de la isla. Tras la explicación y la demostración paso a paso de Marga Orell, los participantes se pusieron por parejas para preparar sus propios cocarrois y empanadas, que después hornearon y se llevaron a casa.

Recetas hechas con producto de aquí

Pero la finalidad del curso va más allá de la técnica. "El objetivo de este curso es dar a conocer la cultura popular ibicenca para que no se pierdan las tradiciones, sobre todo con producto local", explica Marga Orell, que compagina su trabajo docente en la Escuela de Hostelería con su labor vinculada a la promoción de los productos de la isla. La cocinera ha incidido además en que la defensa de la gastronomía ibicenca no debe limitarse únicamente a repetir platos tradicionales, sino a mantener vivo el vínculo con la materia prima de aquí. "La gastronomía ibicenca no es solo cocina de platos tradicionales, lo importante es consumir el producto de aquí", subraya.

Marga Orell elaborando un cocarrois durante el curso / Vicent Mari

Por su parte, Josep Lluís Joan, técnico de promoción alimentaria del Consell de Ibiza, resume el espíritu de la actividad de forma muy clara: "Juntamos patrimonio con producto y con tradición". A su juicio, una receta tradicional pierde parte de su sentido cuando se saca del contexto en el que nació. "Coges la receta y la sacas de contexto, no sabes de qué viene y por qué viene ni qué había detrás", señala. En este caso, recuerda, se trata de recetas propias de Cuaresma, ligadas a una época concreta del año, a unas restricciones alimentarias determinadas y, sobre todo, a la disponibilidad de los productos que daba el campo en ese momento. "Ingredientes como estos, sencillos y humildes, te hacen un plato excelente y muy sabroso" cuenta Pep Lluís haciendo referencia a los ingredientes que usan durante el curso, como acelga o espinaca, cebolla tierna, ajo tierno, pasas, piñones, aceite de oliva o el gató, un pez cartilaginoso parecido a un pequeño tiburón.

Cocinar con lo que daba la tierra

Catalina Ferrer, antigua cocinera de Ca na Pepeta, representa durante el curso esa forma de pasar las recetas de una generación a otra. Después de más de veinte años en ese restaurante, defiende una cocina muy ligada al producto de temporada y a lo aprendido con la experiencia. "Cocinaba de todo, siempre cocina ibicenca, cocina tradicional. De cualquier cosa de temporada tú hacías un arroz, un guisado, lo que fuera", recuerda y añade una frase que resume toda una época: "No había ni congeladores ni había nada, entonces tenías que sembrar tus propias judías, tus propios garbanzos, tus propias lentejas... nos íbamos apañando con lo que había". Por otro lado, asegura que "en aquel tiempo no hacíamos basura" y cuenta que aprendió a cocinar con su madre y con los años de práctica, sin ningún título profesional. "La experiencia es un grado y creo que es verdad", afirma y remata con una idea que resume toda una vida entre fogones: "Hasta el día de hoy me sigue encantando la cocina".

Catalina Ferrer durante el curso de cocina de Cuaresma / Vicent Mari

Para los organizadores, este tipo de cursos sirven precisamente para eso: no solo para enseñar una receta, sino para recuperar todo lo que la rodea. "Esta cocina tradicional es memoria, es recuerdo, es tradición, es identidad", insiste Josep Lluís Joan. En su opinión, en platos como estos se conserva una parte esencial del calendario gastronómico y cultural de la isla. "En Ibiza se come esto y se come esto en Semana Santa", señala, destacando que estas elaboraciones solo tienen sentido en esta época del año porque dependen del producto disponible ahora, no en cualquier momento. "No lo podrías hacer en septiembre porque no hay esa verdura, no tendrías cebolleta o no tendrías ajo tierno", explica.

Mucho más que una receta: memoria e identidad

En un momento en el que el supermercado ofrece casi de todo durante todo el año, el mensaje de fondo del curso apunta justamente en dirección contraria: volver a mirar la temporada, cocinar con lo que da el campo y reconectar con una forma de alimentarse mucho más ligada al entorno. "La cocina tradicional te obliga a cocinar. A limpiar el pescado, a ir a comprar ese producto, a conocer esa temporada; de alguna manera es como volver a reconectar”, defiende. Y esa reconexión, recalca, no es solo con la comida, sino también con la familia, con la comunidad y con la identidad de un pueblo. Por eso la jornada tiene algo de tradición compartida. "Son esos rituales que realmente te marcan el calendario y te lo hacen especial", señala Josep Lluís Joan e indica que el verdadero valor está en crear comunidad y mantener viva la identidad de la isla.

Ingredientes frescos para la recetas / Vicent Mari

El curso seguirá la próxima semana con una nueva sesión dedicada al cordero ibicenco, pero con la misma idea de fondo: que la cocina de Ibiza no se vea solo como recetas de antes, sino como una manera de conservar las tradiciones y seguir dando valor al producto local.