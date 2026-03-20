Los hoteleros de Ibiza y Formentera claman por una solución "urgente" a la falta de vivienda para trabajadores de temporada

La temporada turística de 2026 arranca en las Pitiusas con buenas sensaciones, aunque también con cautela. La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera afronta el inicio de la campaña con optimismo, pese a que la Semana Santa llega este año antes de lo habitual y condiciona el calendario de apertura de muchos establecimientos.

El sector explica que este arranque temprano obliga a numerosos hoteles a iniciar la temporada todavía en pleno proceso de preparación, por lo que la apertura será progresiva y escalonada durante el mes de abril. Aun así, la patronal considera positivo que el calendario permita adelantar parte de la actividad turística y empezar a medir desde las primeras semanas el comportamiento de la demanda.

Las previsiones iniciales apuntan además a una evolución favorable de las reservas, especialmente gracias al tirón del mercado nacional y de algunos de los principales mercados europeos tradicionales. En este contexto, la contratación de última hora volverá a jugar un papel decisivo en el arranque de la campaña.

“Encaramos la temporada con muchas ganas y con buenas sensaciones iniciales, aunque con la prudencia lógica de un inicio tan temprano”, señalan desde la Federación Hotelera.

Problema de alojamiento

Pese a ese tono positivo, el sector vuelve a advertir de uno de los grandes problemas que arrastra desde hace años: la dificultad para garantizar alojamiento asequible a los trabajadores. La patronal subraya que esta situación sigue condicionando la planificación de las plantillas y complica la operativa de los establecimientos justo al comienzo de la temporada.

“A pesar del buen tono general de las previsiones, el problema del alojamiento del personal continúa siendo un factor limitante que requiere atención urgente y soluciones coordinadas”, remarcan desde la organización.