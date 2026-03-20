Homenaje a Carmen Tur por una vida dedicada a preservar la cultura y las tradiciones de Ibiza

El Espai Cultural Can Ventosa acogerá este viernes por la tarde un homenaje a Carmen Tur Ferrer dentro de la programación de las XXV Jornades de Cultura Popular, dedicadas este año a ‘Festeig pagès, bodes, festa de comares i altres celebracions casolanes’. El acto comenzará a las 19.30 horas e incluirá también la presentación del libro de las XXIV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses, titulado ‘Medicina i remeis pagesos’.

La cita servirá para reconocer la trayectoria de una de las mujeres más conocidas y activas de la vida pública y social de Ibiza. Maestra jubilada, activista y figura muy vinculada al tejido asociativo de la isla, Carmen Tur ha participado durante décadas en distintas iniciativas sociales, culturales y vecinales, además de mantener una presencia constante en la defensa de causas de interés público.

Su nombre está ligado de forma especial al Movimiento Pro Radioterapia, del que fue impulsora y alma visible, pero también a otros muchos ámbitos de la vida insular. En una entrevista concedida a Diario de Ibiza en 2015, ella misma repasaba una trayectoria marcada por el compromiso y la actividad constante, desde su implicación en colectivos sociales hasta su participación en entidades culturales y tradicionales.

Tur fue, además, una pionera en la política insular. Formó parte de las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 y fue una de las tres primeras mujeres concejalas de la isla, además de convertirse en la primera edil de Santa Eulària y, más tarde, también de Sant Joan, municipio en el que ejerció durante doce años.

Conocida por su carácter directo, su capacidad de movilización y su cercanía, Carmen Tur ha sido durante años una figura reconocible en la defensa de mejoras sanitarias para Ibiza y Formentera, así como en la preservación de tradiciones y en la vida asociativa de la isla. Ese recorrido es el que las Jornades de Cultura Popular pondrán en valor este viernes en Can Ventosa.

El homenaje se enmarca en una nueva edición de unas jornadas ya consolidadas en el calendario cultural pitiuso y que vuelven a situar en primer plano la memoria popular, las costumbres y las formas de vida tradicionales de las islas.