El dúo de tecnopop Hidrogenesse, en Ibiza: «La Inteligencia Artificial generativa está llenando todo de basura digital»

El XI Festival Mal del Cap se despedirá mañana a lo grande con una fiesta, a partir de las 17 horas en la plaza del Parque de Vila, que contará con la banda ibicenca Animals Marins y la original propuesta tecnopop de Hidrogenesse, cargada de humor, ironía y surrealismo. Genís Segarra, cofundador del dúo catalán y del sello Austrohúngaro con Carlos Ballesteros, explica a Diario de Ibiza qué han preparado para su primera actuación en la isla y habla, entre otras cosas, del disco en el que trabajan a partir de poemas de Álvaro Pombo.

Actúan por primera vez este sábado en Ibiza y lo hacen para clausurar la undécima edición del Festival Mal del Cap-Narratives Mal Dites. ¿Qué esperan de esta cita?

Que vaya muy bien. Por el tipo de festival que es, creo que cuadra con nosotros y que nos sentiremos muy en casa. El entorno, a veces, es extraño, pero en este caso estaremos en el mejor contexto, cerrando la edición y compartiendo nuestra música con el público no en una sala sino al aire libre. Estos siempre son los mejores conciertos.

¿Qué han preparado para este estreno en la isla?

Nos hace ilusión tocar el último disco que hicimos, que se llama ‘Ciutat de sorra’, que trata de la transformación de Barcelona en las últimas décadas con un tono humorístico a la vez que histórico. Nos gusta la idea de presentar este trabajo en ciudades que no sean Barcelona, donde lo hemos tocado mucho, y llevarlo a lugares como Logroño, Ciudad de México, Murcia o la propia Ibiza. Vamos a hacer como dos conciertos. Primero este de ‘Ciutat de sorra’ y luego otro con todos nuestros clásicos.

Hace tres décadas que usted y Carlos Ballesteros se conocieron y decidieron hacer música juntos. ¿Cuál cree que es la fórmula para lograr una relación musical tan duradera?

Igual uno de los argumentos para haber durado tanto es no habernos decepcionado nunca, porque nunca hemos tenido ni mucha ambición ni mucha popularidad. Y el otro puede ser que Carlos y yo somos pareja, entonces, aunque no estemos tocando ni publicando, el grupo sigue vivo. Otras bandas tienen que hacer el esfuerzo de quedar para ensayar y de mantener una relación de grupo y eso a nosotros no nos ha costado, porque siempre estamos juntos, hablando de música y de nuestras cosas, que luego son gérmenes para futuras canciones.

«Nunca hemos tenido ni mucha ambición ni mucha popularidad»

¿Qué les impulsó a crear Hidrogenesse y qué les motiva ahora a seguir al pie del cañón? ¿El espíritu de los inicios se mantiene intacto?

No, porque el espíritu de los inicios es muy inconsciente. Nos movía esa fascinación que sentíamos por el mundo del pop y la ilusión que teníamos por tener un grupo. Pero eso solo funciona al principio. Ahora yo creo que lo que hace que sigamos aquí es que ya no sabemos hacer otra cosa. Lo que nos ha dado tener un grupo es un modo de vida.

Están trabajando en un disco a partir de poemas de Álvaro Pombo, del que ya han presentado un par de temas. ¿Casa bien la literatura y el tecnopop?

Nosotros creemos que sí y lo hemos demostrado desde el principio. Ya en nuestro primer disco hicimos tecnopop con unos versos de Góngora, que es lo más alejado a este estilo que te puedas imaginar . El tecnopop es una cosa muy popular y barata, en plan do it yourself, porque te apañas con un sintetizador y no necesitas instrumentos ni más equipo para hacer música. Y eso parece lo contrario a lo que pueda sugerir un señor como Góngora, encerrado en una celda, escribiendo poemas complicadísimos y leyendo sin parar toda la literatura que se había hecho y que se hacía. Pero nosotros creemos que, en el fondo, esa fantasía y esa chispa que se enciende y alumbra la habitación de repente cuando te pones un disco de pop es la misma que la que puede provocar la poesía, ya sea más culta, como la de Góngora, o tan de vanguardia, a veces, como la de Álvaro Pombo. También pusimos música a un poema de Terenci Moix.

¿Qué le ha parecido a Pombo su proyecto?

Lo conocimos hace muchos años y hemos mantenido el contacto. Siempre le decíamos que íbamos hacer algo con sus poemas y cuando por fin nos pusimos a ello se lo dijimos y fuimos a su casa para cantarle los temas que habíamos terminado. A él le encantó y le hizo mucha ilusión ver que a partir de sus poemas hacíamos canciones populares y no una sinfonía o una suite de vanguardia.

Hidrogenesse se autogestiona y tiene su propio sello, Austrohúngaro. Eso les da una libertad tremenda, pero también tendrá sus desventajas...

La desventaja es que no hay nadie detrás tuyo que te apoye y que te aliente. No hay un sello diciéndote que hay que componer un álbum. Tienes que ser tú mismo el que tengas que encontrar la ilusión y las ganas de hacer otra canción y otro disco. Pero como somos dos, pues siempre tiramos el uno del otro. Sería mucho más duro ser uno solo y, encima, autogestionarse, creo que ninguno de los dos hubiese llegado a cumplir tantos años en la música.

Genís Segarra y Carlos Ballesteros en el videoclip del tema 'Imaginado es todo', a partir de un poema de Álvaro Pombo. / Stanely Sunday

¿Qué opina de la escena y de la industria musical actual?

Me parece cada vez todo más confuso. Hay tanta música publicándose continuamente que se diluye lo que entendíamos nosotros como algo independiente y autogestionado con lo que es la industria de generar música para ganar dinero. Como cualquiera en su casa puede hacer una producción solo con un portátil eso hace también que se distorsionen las cosas porque igual esas personas, en lugar de crear nuevos mundos musicales, lo que hacen es encontrar las maneras más rápidas y fáciles de encajar en lo que la industria está pidiendo. Ahora te encuentras con artistas más pequeños, sin ninguna responsabilidad, que actúan como si se les hubiese encargado producir música genérica para consumo masivo y luego artistas que están arriba del todo, y que parece que tendrían que seguir los dictados del mercado, que son mucho más creativos. Nos decepciona un poco ver que gente muy joven, teniendo a su disposición herramientas que les facilitan poder crear su universo musical, decidan hacer música más genérica pensando en tener visualizaciones y un feedback digital. Al mismo tiempo, nos encanta ver artistas nuevos que son chulísimos y que se inventan cosas y combinan estilos imposibles.

Han compuesto para bandas sonoras de series como ‘La mesías’, de Los Javis, o de películas como ‘Daniela Forever’, de Nacho Vigalondo. ¿Qué tal la experiencia de trabajar para otros?

Nos encanta recibir encargos, igual porque siempre hemos estado solos inventándonos nuestros propios proyectos. Hemos sido muy huraños y ermitaños hasta que hace unos años, no sé cómo, decimos que no había que serlo tanto y empezamos a colaborar con gente. En el caso de ‘La mesías’, por ejemplo, nada nos interesa menos que la religión o la música infantil, pero que te encarguen algo que no tiene nada que ver con nosotros y que nos obliga a ponernos en la piel de otros y a mirar donde nunca miramos, nos gusta mucho. Además, nos chifla ver películas y montar nuestros vídeos es algo que disfrutamos mucho. Ojalá nos salieran más proyectos de bandas sonoras.

«El humor está muy estigmatizado en la música y en el cine»

La tecnología está muy presente en sus canciones, ¿cómo se llevan con la Inteligencia Artificial?

Si te refieres a la Inteligencia Artificial generativa, esta que crea desde una canción a una foto en movimiento, me parece algo espantoso. Me aburre. Si nadie lo ha creado, no me produce ningún interés ver unos píxeles que se mueven o escuchar un tema que no ha hecho nadie. O sea, no veo ninguna diferencia entre imaginármelo y que alguien lo haya generado a través de un prompt. Nos parece terrorífico que sea tan popular una cosa tan aburrida y tan sin sentido.

¿Le da miedo que la IA mate la creatividad?

No, la creatividad siempre estará ahí y hay gente muy creativa que emplea esas herramientas. A mí lo que me da miedo es que está llenando todo de basura digital y, al final, no podremos acceder a lo que hacemos las personas.

Hablemos del humor, esencial en su trabajo y fundamental para hacer más llevadero el mundo en el que vivimos...

El humor siempre está superestigmatizado, en la música, en el cine y en la literatura no tanto, pero siempre existe esa sospecha de que si algo es de risa ya no es bueno. Nosotros pensamos lo contrario, si algo es 100% en serio no puede ser bueno. Ninguna persona es 100% seria. Todos tenemos sentido del humor y a todos hay algo que nos hace reír. Que una persona, al expresarse, no quiera mostrar que tiene sentido del humor, me parece sospechoso. Sí hay artistas chulísimos que escucho que son muy serios, pero, en general, a mí me gusta que en todo se vea esa parte de la vida.