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El álbum
Hallan muerta una morena de un metro en Platja d’en Bossa
Los viandantes que paseaban este jueves por la mañana por la orilla de Platja d’en Bossa, a la altura de los apartamentos Jet, se encontraron con una imagen poco habitual: una morena de aproximadamente un metro apareció muerta sobre la arena, a escasos metros del agua, causando sorpresa por su imponente aspecto.
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