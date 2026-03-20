Lucha por organizar la Feria Medieval de Ibiza con varios frentes: torneos a caballo, cetrería, espectáculos de banderas...

Un total de cuatro empresas aspiran a organizar la Feria Medieval de Ibiza, que se celebrará entre los días 7 y 10 de mayo. Todas aspiran a llevarse la licitación pública, que continúa abierta y a la que concurren proponiendo el mismo refuerzo de actividades: espectáculo de banderas, cetrería, torneo medieval a caballo y exposiciones temáticas.

Al procedimiento concurren cuatro empresas: Balconet Operador de Mercados Temáticos, S.L., Espectáculos Amb Producciones, S.L., Rivendel Mercados Temáticos y Producciones, S.L.U. y Teatro de la Saca, S.L. Tras revisar la documentación administrativa, la mesa de contratación acordó aceptar las presentadas por Balconet y Espectáculos Amb Producciones, mientras que requirió subsanaciones a Rivendel y Teatro de la Saca. En el apartado económico, Balconet presentó la propuesta más baja entre las admitidas, con 39.722 euros. Espectáculos Amb Producciones ofertó 72.174 euros, mientras que Rivendel y Teatro de la Saca consignaron sendas ofertas de cero euros.

Las cuatro mercantiles coinciden en buena parte del paquete de mejoras ofrecido: dos baños químicos adicionales, una caseta de obra, dos efectivos extra de vigilancia, tres monitores más, tres grupos de animación nacionales, tres internacionales, tres personajes de animación y tres talleres demostrativos. También Balconet, Espectáculos Amb Producciones y Rivendel plantean el mismo refuerzo en exhibiciones, con dos pases diarios del espectáculo de banderas, tres exposiciones temáticas, dos pases diarios del torneo medieval a caballo y dos más de cetrería.

La propuesta de Teatro de la Saca es la que más eleva el apartado escénico, ya que ofrece cuatro pases diarios del espectáculo de banderas, cinco exposiciones temáticas, cuatro pases diarios del torneo medieval a caballo y cuatro de cetrería.

Un máximo de 92.600 euros

La memoria justificativa del expediente señala que el Consistorio recurre a una empresa especializada por la falta de medios propios y de personal especializado para asumir la captación y coordinación de puestos artesanos, así como la organización de la animación musical y artística necesaria para el correcto funcionamiento de la feria. El documento subraya además que se trata de trabajos que exigen un alto grado de cualificación y dedicación, por lo que resulta necesaria la externalización del servicio.

El presupuesto máximo fijado por el Ayuntamiento para este contrato asciende a 92.603 euros. Con la apertura de ofertas ya realizada, el procedimiento queda ahora pendiente de la subsanación requerida a dos de las licitadoras y de los siguientes trámites para la adjudicación definitiva del servicio.