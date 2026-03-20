Ibiza para turistas que viajan en familia: Santa Eulària presenta su 'Family Pass'

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha llevado a Madrid su oferta turística con una presentación dirigida a medios de comunicación de ámbito nacional y agencias de viajes especializadas. Durante dos días, los asistentes han podido conocer los distintos productos con los que el municipio busca consolidarse como un destino diverso y atractivo para todo tipo de públicos.

Bajo el lema ‘Santa Eulària Diversidad Natural’, combina algunos de los principales reclamos del municipio, como la gastronomía, la cultura, el turismo de playa, la práctica deportiva y el contacto con el entorno natural. El objetivo de esta acción ha sido trasladar a profesionales del sector una imagen amplia y renovada del municipio, vinculada no solo al sol y playa, sino también a un modelo más diverso, familiar y sostenible.

Durante la presentación, los asistentes han podido conocer de primera mano distintas experiencias y productos turísticos diseñados para todo tipo de visitantes. Desde el Consistorio se ha puesto el acento en la capacidad de Santa Eulària para atraer tanto a familias como a viajeros interesados en la gastronomía, el patrimonio cultural, las actividades al aire libre o la oferta deportiva, en una apuesta por reforzar el posicionamiento del municipio como destino abierto durante gran parte del año.

Ball pagés Madrid / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

Nueva herramienta para las familias

Uno de los anuncios destacados del encuentro ha sido la presentación del 'Santa Eulària Family Pass', una nueva herramienta que estará disponible a partir del próximo mes de abril y que ha sido concebida para facilitar la estancia de las familias que visiten el municipio. Se trata de una tarjeta turística que permitirá planificar el viaje de una manera más cómoda y personalizada a través de una plataforma digital desde la que se podrán consultar actividades, puntos de interés y propuestas adaptadas a distintos perfiles familiares.

Este nuevo recurso ofrecerá también ventajas y beneficios en servicios y establecimientos locales, con la intención de mejorar la experiencia del visitante y, al mismo tiempo, reforzar la conexión entre la oferta turística y el tejido económico del municipio.

La acción promocional en Madrid ha servido igualmente para subrayar el papel que juegan los eventos deportivos y culturales celebrados en los extremos de la temporada como herramienta para diversificar la actividad turística. El Ayuntamiento ha querido destacar así una estrategia orientada a desestacionalizar la llegada de visitantes y a proyectar una imagen de Santa Eulària ligada a experiencias que van más allá de los meses centrales del verano.

Con esta presentación, el municipio ha buscado mostrar a medios y agencias una forma diferente de descubrir Santa Eulària, a través de su paisaje, su gastronomía, sus tradiciones y su estilo de vida. En total, el acto ha contado con la participación de 34 profesionales del sector turístico, entre periodistas, blogueros e influencers especializados.

El encuentro ha incluido además una muestra de cultura popular ibicenca con la presencia de integrantes de la Colla des Broll, que ofrecieron una ballada pagesa, un guiño a las tradiciones de la isla dentro de una cita que ha combinado promoción turística y exhibición cultural.