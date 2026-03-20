Eivissàpiens vuelve a Can Ventosa para acercar la cultura de Ibiza y Formentera a 640 alumnos

"Buscamos que ellos puedan ser los futuros guardianes de nuestro patrimonio". Así resume Joan Carles Escandell, uno de los organizadores de Eivissàpiens, el objetivo de un concurso que celebrará su 18ª edición los próximos 24, 25 y 26 de marzo en Can Ventosa. En la presentación también participaron Vittorio Maganza, coorganizador del certamen; el director insular de Cultura, Miquel Costa; la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, y representantes de Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària. El concurso reunirá este año a 640 alumnos de cuarto de Secundaria de 15 institutos de Ibiza y uno de Formentera en una edición que volverá a poner a prueba sus conocimientos sobre la riqueza cultural, histórica y natural de las Pitiusas, con un monográfico centrado en los romanos en las islas.

El concurso nació en 2008 con 10 institutos y 400 alumnos y con el paso de los años se ha consolidado como una de las citas culturales más reconocibles del curso escolar. Según recordaron sus organizadores durante la presentación celebrada este viernes en el Consell de Ibiza, por Eivissàpiens han pasado ya más de 10.000 estudiantes. "Lo que hacemos es una pequeña muestra de la gran riqueza cultural que tenemos", explica Escandell, que insiste en que "Ibiza es desconocida hasta para los ibicencos".

Poster de la edición 2026 / Consell d'Eivissa

Conocer Ibiza para poder valorarla

En un momento en el que, como reconocieron sus promotores, la atención de los jóvenes se dispersa entre muchos estímulos y referencias globales, Eivissàpiens busca volver a poner el foco en lo propio. "Es importante saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir", señala Escandell y añade otra reflexión que resume bien el fondo del proyecto: "No se puede querer algo que no conoces". Por su parte, Vittorio Maganza, también organizador del certamen, explica que en cada edición intentan introducir novedades, aunque la base sigue siendo la misma: preguntas sobre historia, geografía, flora, fauna, patrimonio, cultura y folclore de Ibiza y Formentera. "Son diferentes rondas de historia, geografía, flora, fauna, cultura, folclore, todo lo que tenga que ver con Ibiza", detalla. En total participan 16 centros, públicos y privados, repartidos en cuatro eliminatorias de cuatro institutos cada una y el ganador de cada una pasa a la final.

Pero el valor de Eivissàpiens, insistieron sus responsables, no está solo en el contenido, sino también en la forma. "Aprenden jugando, no es estructurado", resume Escandell. Esa mezcla entre competición, compañerismo y conocimiento ha sido una de las claves de su continuidad. "Es muy divertido, hay tensión entre los cursos", dice el organizador, subrayando que la experiencia no se vive como una clase más, sino como una auténtica fiesta de la cultura pitiusa.

Final Eivissapiens 2025 en Can Ventosa / Toni Escobar

Este año, además de las preguntas generalistas, el concurso incluirá un monográfico dedicado a los romanos en las Pitiusas, una temática que servirá para profundizar en uno de los capítulos históricos de las islas. Los finalistas se llevarán, como en ediciones anteriores, la tradicional olibassa vestida de pagesa, símbolo del certamen y trofeo que permanecerá durante un año en el instituto ganador, además de una excursión marítima por el litoral pitiuso.

La importancia de divulgar la cultura

Los alumnos participantes tienen entre 14 y 15 años, una etapa que Escandell considera especialmente importante. "Es una época bastante clave en el desarrollo personal y académico de los estudiantes", señala. Para los organizadores, sembrar ahí la curiosidad por el patrimonio, la historia o las tradiciones locales puede ser decisivo. "Si uno de los 10.000 que han venido ya sabe un poquito más de lo que sabía, con eso nos damos ya por contentos", afirma.

Alumnos en la final de la edición 2025 de Eivissapiens / Vicent Mari

La presentación contó también con el respaldo institucional del Consell y de varios ayuntamientos de la isla. El director insular de Cultura, Miquel Costa, destaca la trayectoria de una iniciativa que, a su juicio, ha dejado huella entre la juventud de las Pitiusas. "El objetivo principal de divulgar nuestra cultura se está cumpliendo año tras año", afirma. En la misma línea, distintos representantes municipales coincidieron en señalar que el concurso se ha convertido ya en una cita consolidada dentro del calendario educativo y cultural de la isla.

Con todo, fueron sus organizadores quienes mejor resumieron el sentido de una propuesta que ha conseguido mantenerse viva casi dos décadas después de su nacimiento. "Más allá de la competición, se trata de una celebración del conocimiento y de la identidad", cuenta Escandell.