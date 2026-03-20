La ecotasa no financiará el emisario marino de sa Coma: el Govern renuncia ante "la imposibilidad de ejecutar el proyecto"

El Govern ha aprobado la modificación de dos proyectos financiados con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), más oconocido como ecotasa, para optimizar su ejecución y eficiencia, y ha aceptado la renuncia de otro, en concreto, para la construcción del emisario marino de la EDAR de Sa Coma. Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el proyecto del emisario marino de Sa Coma lo había presentado la conselleria del Mar y Ciclo del Agua por un importe de 5,5 millones de euros. La renuncia se ha hecho ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto.

"Si el proyecto está en disposición de ser ejecutado, un proyecto de agua, se va a ejecutar inmediatamente", ha asegurado Costa, agregando que se trata de una reprogramación de los fondos y que no supone una renuncia a ejecutar el proyecto.

La renuncia al proyecto de construcción del emisario marino de la depuradora de sa Coma responde a la propuesta del Ayuntamiento de Ibiza, titular de la instalación, "que ha planteado una alternativa diferente para la gestión del efluente", explican desde la conselleria del Mar. En estos momentos, apuntan, se está trabajando "en un nuevo proyecto basado en la reutilización integral del agua regenerada, una solución más sostenible y alineada con los objetivos de economía circular y optimización de los recursos hídricos".

Proyectos modificados

Por otra parte, uno de los proyectos modificados es el proyecto de sostenibilidad ambiental en el Parque Nacional de Cabrera, concedido a la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con cargo al Plan Anual 2018 del ITS. El objetivo es reajustar algunas actuaciones y su presupuesto, manteniendo el importe total concedido de 954.000 euros, para adaptar el proyecto a las necesidades reales detectadas durante su ejecución.

Otro proyecto modificado es el de renovación de la maquinaria agroforestal y de mantenimiento de espacios naturales, concedido al Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) con cargo al Plan Anual 2023 Extraordinario del ITS.Según ha informado el Govern, el objetivo es la necesidad operativa de adquirir tanto máquinas automotrices como turbobombas. Este cambio no hace necesario incrementar la dotación del proyecto.