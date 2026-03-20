El Govern deberá garantizar la "paz digital" de los docentes de Ibiza y Formentera: no podrán recibir llamadas ni correos laborales fuera de su horario

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament balear ha dado luz verde a una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la desconexión digital de los docentes del archipiélago. La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) detalla en una nota de prensa que esta iniciativa pretende proteger de manera efectiva el derecho al descanso de los profesores de los centros públicos y concertados del archipiélago.

La propuesta, defendida por el diputado ibicenco Àlex Pitaluga, insta el Govern a establecer protocolos claros que impidan que el uso de las herramientas tecnológicas se traduzca en una jornada laboral perpetua. Durante su intervención, el representante alertó sobre como la digitalización, a pesar de sus beneficios, ha derivado en una "creciente carga administrativa y burocrática" que impacta directamente en la salud laboral de los maestros. Según el diputado, se ha consolidado una dinámica peligrosa donde "el uso intensivo de plataformas digitales, aplicaciones administrativas y canales de comunicación telemáticos ha diluido los límites entre la jornada laboral y el tiempo personal del profesorado".

Datos alarmantes

La propuesta aprobada nace de una realidad sostenida por datos preocupantes que aporta el comunicado. Así, estudios recientes indican que más del 72% del profesorado sufre niveles elevados de estrés laboral vinculados a tareas burocráticas y casi el 97% considera que esta saturación administrativa resta un tiempo precioso a la tarea propiamente docente.

Pitaluga estuvo contundente al describir situaciones cotidianas que vulneran la conciliación familiar, como por ejemplo notificaciones en fines de semana o correos a altas horas de la noche. También afirmó que esta situación "ha favorecido una expectativa implícita de disponibilidad permanente que vulnera derechos laborales básicos como el descanso".

La iniciativa parlamentaria insta al Ejecutivo autonómico a desplegar un protocolo específico que defina con criterios objetivos aspectos relacionados con esta iniciativa. Así, deberá determinar cuáles son los canales y periodos para las comunicaciones institucionales, que se tendrán que limitar estrictamente al horario de servicio efectivo, a excepción de casos de urgencia justificada.

La "paz digital"

Pitaluga defendió que el bienestar emocional de los docentes es la base de un sistema de calidad y subrayó que garantizar "la paz digital del profesorado es una condición indispensable para dignificar la profesión docente" y proteger al colectivo de la fatiga informática. Además, la PNL pide que estas políticas de desconexión se incorporen formalmente a los planes de prevención de riesgos laborales. También exige impulsar campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa, lo que incluye familias y alumnado, para fomentar el respeto mutuo a los tiempos de descanso.

Con esta aprobación, el Parlament balear da un paso adelante para corregir una "anomalía" que, en palabras del diputado socialista "no puede quedar reducida a una decisión individual ni a un simple ejercicio de apagar notificaciones", sino que requiere "una respuesta institucional firme y homogénea en todas las islas".