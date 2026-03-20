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Cortes y desvíos en la EI-100 por las obras de asfaltado previstas durante los próximos días

El Consell de Ibiza anuncia restricciones de tráfico en varios tramos de la carretera, con cortes totales este fin de semana y el lunes 23, además de paso alternativo entre el martes 24 y el viernes 27

Carreteras afectadas por las obras

Carreteras afectadas por las obras / Consell Insular de Ibiza

Alejandra Larrazábal

El Departamento de Infraestructuras Viarias del Consell Insular de Ibiza ha informado de las próximas actuaciones previstas en la carretera EI-100, que provocarán diversas afectaciones a la circulación durante los próximos días.

Según ha detallado la institución insular, este fin de semana permanecerá cortado el tramo comprendido entre las calles Tucà y Merlera. Como itinerario alternativo, los vehículos podrán circular en ambos sentidos por la urbanización de Can Bassó.

Además, el lunes 23 está previsto ejecutar trabajos de asfaltado entre la calle Tucà y la rotonda de Can Lluís. Este tramo quedará completamente cerrado al tráfico durante toda la jornada, aunque la previsión es que pueda reabrirse a última hora de la tarde.

Las afecciones continuarán entre el martes 24 y el viernes 27, periodo en el que se asfaltará el tramo situado entre la rotonda de Can Lluís y el acceso a Santa Bárbara. En este caso, la circulación no se interrumpirá por completo, sino que se mantendrá mediante paso alternativo regulado.

Tramo de las vías afectadas

Tramo de las vías afectadas / Consell de Insular de Ibiza

Atención a los vehículos pesados

Desde el Consell han recomendado especialmente a los vehículos pesados con destino a Santa Bárbara o Ca na Puxa que utilicen el itinerario alternativo por Santa Eulària, con el objetivo de reducir problemas de tráfico y facilitar el desarrollo de los trabajos. A partir del viernes 27, la carretera quedará abierta al tráfico, aunque todavía quedará pendiente la ejecución de la capa de rodadura en el tramo comprendido entre la rotonda de Can Lluís y Can Ramon. Esta intervención, según las previsiones del departamento, se llevará a cabo después de Semana Santa.

Por otra parte, para la semana del 30 de marzo al 1 de abril está previsto realizar los trabajos de pintura viaria en la travesía de Jesús hasta la rotonda de Can Lluís, una actuación con la que se completará esta fase de la intervención.

Desde el Departamento de Infraestructuras Viarias se ha pedido a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional y sigan en todo momento las indicaciones de los operarios que trabajen en la zona.

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Por último, desde el Consell de Ibiza han agradecido la "comprensión de los usuarios" y han pedido disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar.

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