Ya hay cupo máximo de vehículos este verano en Ibiza: 17.668 al día esta temporada y la próxima

El Consell de Ibiza ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria, la limitación de entrada de vehículos a la isla para la temporada estival de 2026 y 2027. Para estos dos años el cupo máximo se reduce a 17.668 autorizaciones diarias respecto a las 20.618 permitidas en 2025. La propuesta ha contado con los votos a favor del PP, la abstención de Unidas Podemos y el PSOE y el voto en contra de Vox.

Del total, 14.000 autorizaciones diarias corresponderán a vehículos de alquiler. Las restantes se repartirán entre 3.548 coches particulares llegados por vía marítima y 120 plazas reservadas para residentes de Formentera.

Este plan para la sostenibilidad turística es "más ambicioso" y "más justo" en su segunda edición, según indicó Mariano Juan Colomar, conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo.

Alcanzar en un año los objetivos previstos en cinco

Con la cifra acordada definitivamente, se aplica una reducción de 2.500 vehículos respecto a la temporada pasada, lo que supone un 12% menos de coches. Desde el Consell indican que así se "avanza en un solo año la reducción de vehículos que inicialmente estaba prevista en un horizonte de cinco años".

Esta reducción se adelanta al calendario previsto en el estudio técnico de capacidad elaborado por la consultora Movytrans. Este fijaba el objetivo de llegar a los 17.668 vehículos y estimaba que se alcanzaría en 2030, con un descenso aproximado de 500 vehículos cada año.

El periodo de aplicación se mantendrá como el año pasado, del 1 de junio al 30 de septiembre, y no se reducirá al tramo del 15 de junio al 15 de septiembre previsto inicialmente. Durante el pleno, PSOE y Unidas Podemos defendieron que en sus alegaciones habían pedido mantener los tiempos que se aplicaron en la temporada anterior.

El año que viene se prevé ajustar este periodo en función del comportamiento real de la demanda, con la posibilidad de introducir una gestión que permita concentrar las restricciones en las semanas de mayor presión.

Prioridad a las empresas con implantación en Ibiza

La regulación incorpora este año algunas excepciones. No computarán en el límite diario los vehículos con etiqueta ambiental 'cero emisiones' o 'Eco', ni los de temporeros que acrediten estancias superiores a los 18 días, vinculadas a usos no estrictamente turísticos. Como ya ocurrió el año pasado, las motocicletas quedan fuera de la limitación.

Como novedad, los residentes de otras islas donde no existan restricciones para los ibicencos tampoco estarán sujetos a limitación en Ibiza, indicó Juan: "Entendemos que no tiene ningún sentido que limitemos la movilidad interior, sobre todo cuando su impacto a nivel cuantitativo es tan pequeño".

Juan recordó que los días de llegada y salida de la isla no computarán en los plazos de estancia, medida con la que se intenta corregir problemas que trasladaron las navieras y los rent a car el año pasado.

En cuanto a los vehículos de alquiler, se introduce un sistema de reparto de cuotas que prioriza a las empresas con implantación en Ibiza. Tendrá en cuenta criterios como la disponibilidad de aparcamientos propios, la existencia de locales abiertos al público o la contratación de personal en la isla.

Por otro lado, se añaden mecanismos para incentivar la renovación de flota y la incorporación de vehículos más sostenibles. Además, el reparto de cuotas combinará asignaciones previas con nuevos repartos basados en criterios objetivos.

Consenso en el periodo de exposición pública

"Después de un esfuerzo muy importante y una negociación en base a las aportaciones se ha conseguido llegar a un cierto consenso en cuanto a los objetivos y el ritmo de bajada", explicó Juan. Recordó que, en un principio, el cupo para esta temporada era de 18.918 vehículos (1.250 autorizaciones menos que en 2025) y se pensaba alcanzar la cifra que finalmente se adelanta a este año en 2027.

En su intervención, Óscar Rodríguez Aller, conseller de Unidas Podemos, lamentó que se mantenga el requisito de que las caravanas solo puedan entrar a la isla durante el periodo de limitación con reserva en un camping. Defendió que la Administración no puede sancionar mientras no ofrezca soluciones a la vivienda. También explicó que requirió una cuota cero para los vehículos de alquiler de más de 400 caballos: "Entendíamos que había que priorizar por ecología y según la utilidad para la mayoría de la ciudadanía".

El PSOE calificó la propuesta de "insuficiente" y los consellers del partido, Elena López y Víctor Torres, advirtieron que la regulación, por sí sola, no resolverá la movilidad de la isla si no va acompañada de un "servicio de calidad en el transporte público".

Por su parte, el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, justificó su voto en contra porque el partido no cree que esta normativa "evite molestias de movilidad de vehículos". Defendió la libertad de movilidad apelando a la Constitución y señaló: "Es muy triste que los políticos se sientan orgullosos de limitar la movilidad".

Al final del pleno, Juan explicó que el Consell recibió 18 escritos de alegaciones de diferentes sectores y agentes implicados durante la fase de participación. Tras analizarlos, se estimaron total o parcialmente cerca del 46%, apuntó Juan, que agradeció el trabajo del departamento de Transportes.

Subrayó que la medida aprobada es la continuidad de un modelo que ya ha demostrado su eficacia: "El año pasado, con la primera aplicación del sistema, entraron 32.000 vehículos menos durante la temporada estival". Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, concluyó: "Es una ley que asumimos todos y es un éxito compartido, lo que refuerza su aplicación".