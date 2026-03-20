Vendían todo tipo de drogas en Ibiza y cobraban por Bizum: ahora les pueden caer seis años de cárcel

La Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 60.000 euros para cada uno de los tres acusados de integrar, presuntamente, un punto de distribución de cocaína, ketamina, MDMA y resina de cannabis en Ibiza durante varios meses de 2022. El juicio se celebrará el próximo lunes, a las 9.30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

El fiscal sostiene que, al menos entre febrero y mayo de 2022, los acusados, de nacionalidad italiana, se dedicaron a la adquisición, almacenamiento y venta de sustancias estupefacientes en la isla. Para ello, utilizaban una vivienda situada en Ibiza y un trastero de una empresa de alquiler de almacenes, ambos arrendados a nombre de uno de ellos.

La investigación culminó el 25 de mayo de 2022 con una entrada y registro autorizada judicialmente por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza. En el trastero, los agentes sorprendieron a uno de los acusados y localizaron bolsas con droga preparada para su venta, además de utensilios para confeccionar dosis, básculas de precisión y cucharillas para dosificar.

Ventas por Bizum

En cuanto a la vivienda registrada, se hallaron también distintas sustancias, una máquina de envasado al vacío, bolsas del mismo tipo que las encontradas en el trastero y 20.155 euros en moneda fraccionada, cantidad que la Fiscalía atribuye a la venta de droga a terceros.

Además, en el vehículo que utilizaba uno de los acusados para los repartos los agentes encontraron un compartimento oculto bajo la palanca de cambios. En su interior se localizaron más bolsas con sustancias, las llaves del trastero, el contrato de alquiler y un listado de accesos.

El análisis posterior de las sustancias intervenidas determinó la presencia de cocaína, ketamina, MDMA y resina de cannabis en distintas cantidades y niveles de pureza. En total, la Fiscalía calcula que la droga intervenida habría alcanzado un valor aproximado de 22.406 euros en el mercado ilícito.

El ministerio público añade que los compradores contactaban presuntamente con uno de los acusados por teléfono y que este se desplazaba en coche para efectuar las entregas. En ese mismo terminal se habrían recibido, según la acusación, hasta catorce mensajes relacionados con pagos por Bizum, transferencias y envíos de dinero entre el 30 de marzo y el 19 de abril de 2022.

Sorprendido en Sant Antoni

En otra causa distinta, Audiencia Provincial juzgará a un ciudadano británico por un presunto delito contra la salud pública. Según el escrito de acusación, fue sorprendido por agentes de la Policía Local la noche del 22 de agosto de 2018 en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni con varias bolsitas de MDMA y ketamina, además de seis comprimidos de MDMA ocultos en un mechero.

Según el escrito de acusación, la droga intervenida estaba destinada a su venta a terceros y habría alcanzado un valor conjunto de más de 850 euros en el mercado ilícito. El encausado también llevaba 32 euros que, según la acusación, procederían de ventas anteriores. Por estos hechos, la Fiscalía solicita para él cuatro años de prisión y multa de 2.558 euros. Este juicio se celebrará media hora después del anterior, el de los tres acusados italianos.