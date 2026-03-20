"Caos” y falta de información por las obras de la EI-100 en Jesús: la denuncia del PSOE

El Grupo Municipal socialista de Santa Eulària ha denunciado la falta de información a la ciudadanía sobre los distintos tramos afectados por las obras de rehabilitación de la carretera EI-100, que une Jesús y Cala Llonga, y ha alertado de las “enormes molestias” que están provocando en el núcleo urbano.

Según los socialistas, el Consell Insular de Ibiza solo comunicó oficialmente el inicio de las obras y el corte del primer tramo, mediante una nota publicada el lunes 9 de marzo en la web institucional. A partir de ese momento, sostienen, se han ido cerrando nuevos tramos de forma progresiva sin que se trasladara información previa a vecinos, comerciantes y conductores.

El portavoz del grupo municipal socialista, Alan Ripoll Ribas, afirma que esta situación ha generado “auténtico caos” en el pueblo. En este sentido, señala que muchos comerciantes han tenido dificultades para acceder a sus negocios y abastecerlos de mercancías al encontrarse con restricciones inesperadas al llegar a Jesús.

Ripoll asegura que los problemas aumentaron al concluir el primer tramo de las obras y comenzar el segundo, ya que, según denuncia, “nadie fue avisado”. También apunta a complicaciones en el tercer tramo, con el cierre de la carretera desde después de la desembocadura de la calle Canari hasta la circunvalación del barrio de Can Lluís y la escuela de Jesús.

Dificultad para movilizarse y falta de infomación

Desde el PSOE explican que este corte afectó especialmente a vecinos del pueblo y a conductores procedentes de la zona este de la isla que intentaban acceder a Jesús desde la EI-300 por la circunvalación, al no contar con una alternativa de entrada por esa zona norte.

El portavoz añade que, tras la remodelación de la calle Tucán y de la calle Faisán, ambas habilitadas solo de salida, muchos conductores se encontraron sin posibilidad de acercarse al centro del pueblo y tuvieron que abandonar Jesús para volver a entrar por el acceso situado bajo el puente y reincorporarse a la EI-100.

Ante esta situación, el PSOE exige al presidente del Consell, Vicent Marí, que adopte “de forma inmediata” medidas para informar a la ciudadanía y reducir las molestias derivadas de las obras. Asimismo, reclama a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, que intervenga ante la institución insular para reclamar soluciones.

“Una vez más, el PP deja al pueblo de Jesús sometido a una situación caótica, por su falta total de planificación y de información a los vecinos”, lamentó Ripoll.