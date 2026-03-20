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Una batalla detrás de otra en el campo de Ibiza

Los agricultores de la isla se dan de bruces contra la subida del precio del petróleo cuando se habían quedado un poco más tranquilos con la sequía

Una cosechadora en Sant Antoni

Una cosechadora en Sant Antoni / J.A. Riera

Miguel González

Ibiza

Las treguas duran muy poco para los agricultores. El sector fue el más beneficiado por el famoso tren de borrascas que descargó tanta lluvia en Ibiza durante varias semanas de este invierno que acaba de terminar. Así, los acuíferos están más llenos de caudal y los productores pueden afrontar los próximos meses con la tranquilidad de saber que las sequías serán menos probables que en otras temporadas.

Sin embargo, estas condiciones tan favorables que han paliado uno de los problemas más acuciantes para el campo se han visto contrarrestadas por la subida del coste de los combustibles debido al reciente conflicto en Oriente Medio. Juan Antonio Prats, el gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni lamenta que sus asociados deben afrontar limitaciones tan graves como las mencionadas con regularidad: "Cuando no tenemos una cosa, tenemos la otra".

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La representante de la cooperativa Agroeivissa, Sheila Gor, está de acuerdo en que "siempre pasa algo" para evitar una situación de estabilidad en el campo de Eivissa. Agrega que los socios de la entidad ya se están "haciendo de piedra en tener que ir capeando una cosa detrás de otra".

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