Baleària, GNV y Trasmed sobre el nuevo cupo de vehículos: "Incorpora elementos que atienden a las necesidades de quienes residen y trabajan en Ibiza"

Baleària, GNV y Trasmed, las principales compañías que operan las rutas marítimas con Ibiza, consideran que el cupo de vehículos aprobado este viernes por el Consell "incorpora elementos que atienden a la movilidad cotidiana de la isla y a las necesidades de quienes residen y trabajan en ella". La institución insular ha aprobado limitar a 17.668 el número de autorizaciones diarias.

En un comunicado emitido por Baleària señalan que excepciones como las aplicadas a los trabajadores de temporada o a los vehículos 'cero emisiones' o 'Eco' "responden a un enfoque basado en el sentido común". Añaden que, de cara a 2027, el cupo no debería derivar en medidas que penalicen la presencia de vehículos menos contaminantes en la isla.

Las compañías reiteran su disposición a colaborar con el Consell y piden crear una mesa de diálogo con participación de actores económicos, sociales y expertos en movilidad. También reclaman que se revisen las bases técnicas del modelo porque apuntan que el estudio de referencia se hizo en 2024, parte de datos de 2023 y no incorpora el impacto de las medidas aplicadas en 2025.

Consideran necesario avanzar hacia un modelo que se apoye en datos y análisis técnicos que aborden la movilidad y una conectividad sostenible en la isla. A su juicio, el sistema puede garantizar una mejor aplicación y debe dotarse de mayor seguridad jurídica.