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Baleària, GNV y Trasmed sobre el nuevo cupo de vehículos: "Incorpora elementos que atienden a las necesidades de quienes residen y trabajan en Ibiza"

Las navieras aplauden las medidas del Consell pero solicitan una revisión del modelo de cupo con datos actualizados

Un ferry de Baleària en el puerto de Ibiza.

Un ferry de Baleària en el puerto de Ibiza. / TONI ESCOBAR

Redacción Ibiza

Ibiza

Baleària, GNV y Trasmed, las principales compañías que operan las rutas marítimas con Ibiza, consideran que el cupo de vehículos aprobado este viernes por el Consell "incorpora elementos que atienden a la movilidad cotidiana de la isla y a las necesidades de quienes residen y trabajan en ella". La institución insular ha aprobado limitar a 17.668 el número de autorizaciones diarias.

En un comunicado emitido por Baleària señalan que excepciones como las aplicadas a los trabajadores de temporada o a los vehículos 'cero emisiones' o 'Eco' "responden a un enfoque basado en el sentido común". Añaden que, de cara a 2027, el cupo no debería derivar en medidas que penalicen la presencia de vehículos menos contaminantes en la isla.

Las compañías reiteran su disposición a colaborar con el Consell y piden crear una mesa de diálogo con participación de actores económicos, sociales y expertos en movilidad. También reclaman que se revisen las bases técnicas del modelo porque apuntan que el estudio de referencia se hizo en 2024, parte de datos de 2023 y no incorpora el impacto de las medidas aplicadas en 2025.

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Consideran necesario avanzar hacia un modelo que se apoye en datos y análisis técnicos que aborden la movilidad y una conectividad sostenible en la isla. A su juicio, el sistema puede garantizar una mejor aplicación y debe dotarse de mayor seguridad jurídica.

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