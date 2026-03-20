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El Ayuntamiento de Ibiza impulsa la campaña 'Cuida cada gota' para concienciar sobre el uso responsable del agua

El concejal de Gestión Ambiental de Ibiza, Jordi Grivé, destaca el compromiso del Ayuntamiento en mejorar la red hídrica, a la vez que pide la colaboración ciudadana para un uso responsable del agua

Imagen de archivo de la celebración del Día Mundial del Agua

Imagen de archivo de la celebración del Día Mundial del Agua / Ayuntamiento de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha la tercera edición de la campaña de concienciación ‘Cuida cada gota, Ibiza lo nota’, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, que este año se amplía a toda una Semana del Agua con actividades de sensibilización dirigidas a distintos sectores del municipio.

La iniciativa, desarrollada junto a la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Aqualia, busca reforzar la concienciación ciudadana sobre el uso responsable del agua y dar a conocer las actuaciones impulsadas por el Consistorio para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la ciudad. Entre ellas, destacan la inspección de 276 kilómetros de la red para detectar fugas y la reparación de 169 averías en la red de abastecimiento, medidas orientadas a reducir pérdidas y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental de Ibiza, Jordi Grivé, ha subrayado que “cada gota cuenta” y ha señalado que “es fundamental evitar cualquier malbaratamiento de agua”. En este sentido, ha añadido que “desde el Ayuntamiento de Ibiza hacemos un trabajo constante para mejorar la red y optimizar su rendimiento, pero es imprescindible que esta responsabilidad sea compartida con toda la ciudadanía”. Asimismo, ha destacado que “estos datos de inspección y reparación muestran un esfuerzo real y sostenido por parte del Consistorio para avanzar hacia una gestión más eficiente, alineada con los retos ambientales actuales”.

La campaña incluye diferentes acciones dirigidas a todos los públicos. Entre ellas, el envío de información específica a grandes consumidores de agua y actuaciones enfocadas al sector hotelero, con la creación de un distintivo que reconocerá a los establecimientos comprometidos con un uso responsable de este recurso. Además, se desarrollarán actividades educativas y participativas como talleres, concursos escolares y mesas informativas a pie de calle para fomentar hábitos sostenibles. El Ayuntamiento avanzará la próxima semana más detalles sobre estas iniciativas.

Asimismo, la campaña incorpora elementos divulgativos como la producción de contenidos audiovisuales para explicar el funcionamiento de las infraestructuras hídricas y la creación de un mural participativo con alumnado, sobre el que se ofrecerá información próximamente, con el objetivo de reforzar el componente pedagógico y comunitario del proyecto.

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Grivé ha concluido que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ibiza “consolida una línea de trabajo que combina inversión en infraestructuras, acción educativa e implicación social, con un objetivo compartido: garantizar un uso responsable del agua hoy para asegurar su disponibilidad en el futuro”.

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