Hermanos Parrot se impone a Citania en la ampliación de Can Ventosa, en Ibiza, que costará 2.7 millones de euros

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Ibiza ha adjudicado el proyecto de ampliación del espacio cultural de Can Ventosa a la empresa Hermanos Parrot, que ha presentado una oferta ganadora de 2.688.888 euros y se ha impuesto a la otra constructora aspirante, Citanias Obras y Servicios

Hermanos Parrot ha logrado 100 puntos en la valoración, frente a los 69,76 de su competidora, pese a presentar una oferta económica más baja. La clave ha sido que ha asumido todas las mejoras previstas en el pliego, algo a lo que no se comprometía Citanias Obras y Servicios, cuya oferta económica era 57.000 euros más elevada. Esta lista de mejoras incluye la instalación de compartimentación móvil en la sala de ensayos de la cuarta planta, mamparas modulares en aulas de la segunda, el acondicionamiento de la recepción, un incremento de pintura y el suministro de pizarras digitales.

La oferta seleccionada rebaja ligeramente el presupuesto base del contrato, fijado en 2.778.156 euros. En concreto, la propuesta de Hermanos Parrot se sitúa en algo menos de 90.000 euros por debajo del importe máximo previsto para una actuación con la que el Consistorio quiere responder a la falta de espacios adecuados para la Escuela Municipal de Música.

En este sentido, la memoria justificativa del proyecto subraya que la actuación busca paliar la carencia de instalaciones donde desarrollar con normalidad la actividad docente y musical del Patronato de Música. Para ello, se prevé una ampliación de unos 900 metros cuadrados repartidos en dos nuevas plantas de alrededor de 450 metros cuadrados cada una, lo que permitirá que el centro pase a disponer de cerca de 1.200 metros cuadrados destinados a la Escuela Municipal de Música.

Recreación de la futura sala de música / A.E.

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El proyecto contempla, además de un pequeño despacho junto a las escaleras en la segunda planta, la habilitación de seis nuevas aulas, dos cabinas de ensayo, despachos para dirección y secretaría, una sala para profesorado y aseos en la tercera planta. En la cuarta se proyectan otras cuatro aulas y una gran sala de ensayos con capacidad para más de un centenar de músicos, también con sus correspondientes baños y espacios de circulación. A ello se suma la construcción de una escalera de emergencia en la zona de la cubierta del auditorio y la ampliación del hueco del ascensor para instalar una cabina de mayor capacidad.

La ampliación se levantará sobre el cuerpo del edificio situado encima de la Biblioteca Municipal y mantendrá su acceso independiente por el número 13 de la calle Pere Francés, separado, por tanto, de la propia biblioteca y del auditorio. En la práctica, este volumen del centro cultural, que hasta ahora contaba únicamente con la segunda planta, sumará dos niveles más con los futuros pisos tercero y cuarto.