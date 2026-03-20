Un hombre saca un cadáver del mar en Cala Llonga

Un hombre sacó ayer del mar un cadáver en la playa de Cala Llonga. Según explica este mismo, se encontraba en un balcón con vistas a la costa cuando, de repente, vio "un chico flotando en el mar con un chaleco salvavidas".

En ese momento, el hombre no se lo pensó: "Bajé corriendo y me metí en el mar, contra las olas y el viento hasta que llegué al chico". Su intención, señala, era salvarle, pero cuando llegó junto al cuerpo y le dio la vuelta se encontró con que ya había fallecido. "Nadé con él hasta la orilla y llamé a la Guardia Civil", relata este ciudadano, Darren Milner, impactado por el suceso.

Todo parece indicar, por el chaleco salvavidas y el impermeable que llevaba el fallecido, que se trata de un migrante que no superó la travesía hasta España desde las costas del norte de África. Guardia Civil está investigando el caso.