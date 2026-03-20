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Angie Cárdenas y Alfonso Arús, sobre los restaurantes en Ibiza: "Haces un montón de kilómetros y al llegar ves un cartel de que no se puede pagar con tarjeta"

La pareja habla en 'Aruser@s' de los establecimientos que, en pleno siglo XXI, sólo aceptan efectivo

Alfonso Arús y Angie Cárdenas, en una imagen promocional.

Alfonso Arús y Angie Cárdenas, en una imagen promocional. / 'Aruser@s'

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Esos restaurantes que no aceptan pago más que en efectivo. Esos restaurantes... Sobre ellos, y en concreto sobre los de Ibiza, hablaron este viernes por la mañana Angie Cárdenas y Alfonso Arús en 'Aruser@s'. La pareja comentó con los colaboradores del matinal de la sexta el hecho de que en pleno siglo XXI, cuando la mayoría de la gente paga con tarjeta o, incluso, con el móvil, aún haya establecimientos que no acepten el pago más que en dinero contante y sonante.

En un momento de la tertulia, Angie Cárdenas se acordó, en concreto, de un establecimiento de Ibiza, isla que la familia conoce bien, en el que aseguran no tener datáfono. Cárdenas explicó cómo, después de cruzar la isla, y de hacer kilómetros y kilómetros para llegar al restaurante, en la puerta se encontraron un cartel en el que se informaba de que únicamente se podía pagar en efectivo. La pregunta es obvia: sin nada cerca, ¿dónde encuentras un cajero para sacar dinero?

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Aunque Angie Cárdenas no quiso mencionar en ningún momento el nombre del restaurante en el que les pasó esto, su marido, Alfonso Arús, sí que mandó un caluroso recuerdo para el local, de la costa de Sant Josep, que mencionó con ironía.

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