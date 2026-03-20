Sheila Gor, cooperativa Agroeivissa: "El aumento en los precios agrícolas de Ibiza no ha hecho más que empezar"

La situación no pinta bien para el campo de Ibiza en los próximos meses debido al conflicto en Oriente Medio que afecta a la producción y distribución de petróleo a nivel mundial. Sheila Gor, la gerente de la cooperativa Agroeivissa, se atreve a cifrar la posible subida de los precios agrícolas a pesar de toda la incertidumbre que rodea a la situación geopolítica: "La previsión es que puede haber un aumento de un 50% por el tema de los carburantes".

Juan Antonio Prats, su homólogo de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, se muestra un poco más cauto y explica que es "pronto" para determinar en qué grado crecerán los costes que deberá pagar el consumidor final. Razona que este encarecimiento estará justificado, puesto que si suben los importes de los suministros, los productores deberán seguir el ritmo para no vender a pérdidas. "Esto no ha hecho nada más que empezar", añade Gor con resignación.

Insularidad agravada

Por desgracia, la resignación parece ser la actitud clave cuando se trata de quienes se dedican a las actividades del sector primario en Ibiza. Gor añade que la insularidad sigue haciendo de las suyas y que las navieras y los transportistas ya han adaptado sus tarifas al nuevo coste del combustible. Al fin y al cabo, "el barco hay que cogerlo sí o sí" para traer todos los productos necesarios para los cultivos, explica.

Por lo que, en general, los costes de los materiales que necesitan los productores y los tratamientos que podrían tener que aplicar a los cultivos "han subido una barbaridad". Prats afirma que esta situación ya preocupa a todos los empresarios y empleados del sector, puesto que están "a la expectativa de cómo avanza el conflicto" en Oriente Medio porque "afecta a todos los procesos". Así, se encarecen "los suministros y el gasoil que use el agricultor para las siembras o para extraer agua del pozo".

Problemas de organización

"A ver cómo lo hacemos", se pregunta la representante de Agroeivissa sobre la manera en la que los agricultores van a adaptarse. Esta cuestión se suma a que los empresarios ya tenían hechas sus previsiones para los siguientes meses, por lo que deben volver a planificar qué productos van a tener que traer desde la Península y cómo organizar su trabajo.

El gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni no opina que estas dificultades en el transporte vayan a aumentar la demanda del producto de kilómetro cero por el encarecimiento de los que ofrezcan los competidores lejos de Pitiüses. De esta manera, predice que las ventas de sus asociados serán "como siempre" porque los costes "aumentan por todas partes". "Ojalá pudiésemos vender más producto local, pero no será por este motivo", matiza.

Si antes hablábamos de resignación, la resiliencia debe ser una gran capacidad de quienes quieren dedicarse a estos oficios deben demostrar una y otra vez. "Ahora toca aguantar un poco y verlas venir", anuncia Sheila Gor. Y es que la incertidumbre ya es un rasgo común de todas las actividades de la economía ibicenca.

A la espera de las instituciones

Por lo que indican los dos entrevistados, el Govern balear ya se ha puesto en contacto con algunas organizaciones del sector para tratar de ayudar. La gerente de Agroeivissa afirma que el Ejecutivo autonómico mantiene conversaciones con Unión de Cooperativas de Baleares "para ver qué medidas" pueden aplicarse y para trasladar "todas las inquietudes".

El sector está pendiente de las posibles iniciativas del Govern para paliar esta situación, que no parecen muy concretas por el momento. Prats apunta que también espera que funiocnen las medidas que el Gobierno ha anunciado y que las instituciones se centren "en el tema del combustible, sobre todo".

La gerente de Agroeivissa comenta que la intervención de los diferentes Ejecutivos será primordial para evitar que se vea afectada "toda la cadena alimentaria". Así, agrega que otras actividades como la pesca también sufren los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. "Va a haber unos incrementos de precios importantes y van a afectar a la cesta de la compra de las familias", insiste.