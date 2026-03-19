Tres días para saborear el 'flaó' de Ibiza y de otros puntos del Mediterráneo: así serán las jornadas mundiales de esta receta tan tradicional

Sant Josep y, en concreto, Can Jeroni, se convertirán del 10 al 12 de abril en la capital internacional del flaó con la celebración de las 'Jornades Mundials del Flaó', una cita impulsada por la Associació de Vesins des Cubells que reunirá en Ibiza recetas emparentadas con este dulce tradicional de Ibiza procedentes de distintos puntos del Mediterráneo.

La iniciativa nace, según explica Mariana Viada, presidenta de la asociación vecinal, de una idea “muy romántica”: la de unir en la isla distintas versiones de un producto profundamente ligado a la tradición ibicenca y también presente en otros territorios mediterráneos. “Amigos y conocidos que viajaban a otros lugares nos decían que habían probado otros flaons”, relata. A partir de ahí surgió la propuesta de poner en común estas recetas, comparar su evolución y reivindicar un producto que, en muchos casos, ha estado tradicionalmente vinculado a la Pascua.

Porque, aunque el flaó ibicenco sea uno de los más reconocibles, no es el único. Los promotores de las jornadas han encontrado elaboraciones similares en lugares como Morella, Creta, Chipre o Cerdeña, además de otras denominaciones, como flaones, flaunes o incluso casadinas, como ocurre en la isla italiana. Algunas recetas son dulces, otras saladas; algunas se elaboran con molde y otras no. Lo que comparten todas es un mismo hilo gastronómico y cultural a lo largo del Mediterráneo.

La idea, que en un principio parecía casi una “locura”, fue encontrando apoyos. “A todo el mundo al que se lo comentábamos le gustaba”, recuerda Viada. El proyecto acabó sumando la colaboración de instituciones públicas, entidades culturales y empresas privadas para poder sufragar desplazamientos, alojamientos y la organización del programa.

Programa de las jornadas

En esta primera edición, Ibiza compartirá protagonismo con elaboraciones llegadas de Calabria, Torroella de Montgrí y Cerdeña. El programa arrancará el viernes 10 de abril a las 18.30 horas con la recepción y bienvenida. A las 19.10 horas tendrá lugar la apertura institucional, a cargo de representantes de las entidades e instituciones organizadoras, seguida de la comunicación ‘Liturgia y gastronomía’, que ofrecerá el obispo de Ibiza, Vicent Ribas.

La primera jornada continuará a las 19.45 horas con la charla ‘Un mundo de flaons’, a cargo de Antoni Manonelles, y concluirá a las 20.45 horas con una degustación de flaons ibicencos organizada por la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Ibiza y Formentera.

El sábado 11 de abril estará dedicado a dos nuevas miradas sobre este producto. A las 10.30 horas, Franca Crudo, de la Associació Asfalantera, ofrecerá una charla y una demostración sobre el franguni de Calabria. Una hora después, a las 11.30 horas, será el turno de los flaons de Torroella de Montgrí, con una demostración a cargo de Lluís Batlle Lloret. A las 12.30 horas se celebrará una degustación de ambas propuestas.

El domingo 12 de abril se abrirá a las 10.30 horas con una charla y demostración sobre las casadinas de Cerdeña, a cargo de Giovanni Fancello. Después llegará uno de los momentos más singulares de las jornadas: ‘Flaones a la antigua: una receta real’, una demostración en la que la cocinera ibicenca Marga Orell elaborará flaons siguiendo la receta del ‘Llibre del Coch’, del siglo XVI. Viada la define como “la madre de todas las recetas de flaó, la original”.

La clausura llegará a las 12.30 horas con una actuación musical del Cor des Cubells y Un Parell de Tres, antes de la degustación final, prevista para las 13.00 horas, con flaons de Cerdeña y a la antigua.

Cartel de las jornadas / DI

Además del componente divulgativo, las jornadas quieren convertirse en una experiencia abierta al público. Las entradas para las conferencias y las catas ya están a la venta en Eventbrite y cuestan 10 euros, un precio pensado para cubrir la degustación de los distintos flaons durante los tres días de programación.

Las jornadas están organizadas por la Associació de Vesins des Cubells, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y el Consell d’Eivissa. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Ibiza y Formentera, el Institut d’Estudis Eivissencs y el Obispado de Ibiza, con la colaboración de Això sí, és d’Eivissa!, el Grup de Teatre des Cubells, Cordes Cubells, Vicent Ribas Marí, ITE y Un Parell de Tres.

La aspiración de los impulsores va más allá de esta primera edición. Confían en que el público responda y que las jornadas tengan continuidad para seguir tirando del hilo de todas esas vidas del flaó repartidas por el Mediterráneo. Incluso sueñan con que, en el futuro, el encuentro pueda celebrarse cada año en uno de esos lugares donde esta receta, con otro nombre o con otra forma, también sigue viva.