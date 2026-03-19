La subida del precio del combustible golpea a las autoescuelas de Ibiza: podrían subir sus tarifas

La subida del precio del combustible a causa del cierre del estrecho de Ormuz por el inicio del ataque a Irán por parte de los Estados Unidos afecta a todos los usuarios del transporte privado. Sean de coche o de moto, los conductores que acuden a repostar a las gasolineras ya denuncian subidas de hasta un 8% del coste del carburante en apenas un par de semanas.

Además de a los usuarios, la subida afecta a las autoescuelas, empresas que lógicamente necesitan del combustible para poder enseñar a sus alumnos a conducir. Dada la incertidumbre que provoca la guerra en Irán, los responsables de estos centros de aprendizaje no saben hasta qué punto les será sostenible dar las clases como hasta ahora y en su mayoría coinciden en que puede llegar a afectar a las tarifas que ofrecen.

Qué dice cada autoescuela

La Autoescuela Residencial lo explica de la siguiente manera: "Afectar nos está afectando bastante. Con las tarifas que teníamos antes llenábamos combustible cada cierto tiempo y ahora estamos necesitando repostajes más a menudo". Este hecho, "supone menos beneficios". Además, están "seguros" de que esto hará variar los precios: "Estamos muy al límite de la temporada y ahora con la guerra... Terminará de subir por la excusa de que viene el verano. Se va a hacer la bola más grande, seguro". Por el momento lo están "pudiendo llevar", pero señalan que cuando saquen los resultados económicos de la temporada conocerán la realidad: "Sabremos el nivel de afectación que tenemos".

Desde Autoescuela Pitiusas confirman que la subida también les afecta porque "hay que repostar antes y encima es más caro". Esto se notará "más aún" en los precios: "Nosotros ya los hemos subido, pero cada vez se va poniendo todo más y más alto". Mantienen que es "insostenible", sobre todo en lo que respecta a las prácticas de los alumnos: "Hace dos años podíamos ofrecer la clase práctica a 30 euros, ahora cuestan unos 37 euros".

La dirección de la Autoescuela Sant Antonio apunta que la subida "claro" que les ha afectado: "La verdad es que es un poco complicado, sobre todo nosotros, que también tenemos un montón de vehículos y algunos pesados; lamentablemente, nos replanteamos el tema de si subir precios o no, aunque si esto se va a regularizar... Estamos un poco en la incertidumbre". Se encuentran por tanto a la espera de lo que decidan las Administraciones (el Gobierno central anunciará este viernes un conjunto de medidas para paliar los efectos de esta crisis en las empresas, pero prácticamente no han trascendido detalles), pero de momento "no hemos subido nada", finalizan. "Aunque es una posibilidad", reconocen.

En Autoescuela del Mar explican que la subida la notaron "desde el inicio" del conflicto armado, cuando empezó a subir la gasolina, "hace una semana o así". Se temen que el incremento en el coste de los combustibles "vaya a más", tal y como apuntan las noticias. "Las clases las tenemos igual, pero si sube mucho más me comentó mi jefe que habría que subirlas, pero de momento todo sigue igual", mantiene la empleada de la autoescuela. Solo se ven damnificados, añade, los beneficios de la autoescuela por el momento.

La Autoescuela Bahía, cuyo propietario también tiene la gasolinera de Sant Rafael, es la única que no prevé pérdidas ni cambios de tarifa para sus alumnos, dado que su gasolinera tampoco se ha visto perjudicada por la falta o el incremento del coste del combustible. "Al final es algo que necesitamos y sería muy complicado si no llegara", advierte no obstante.