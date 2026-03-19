Estos son los vuelos internacionales más baratos desde Ibiza para Semana Santa

Si estás planeando una escapada durante la Semana Santa, tenemos buenas noticias. Aquí te mostramos algunas de las opciones más atractivas para que disfrutes de unas vacaciones asequibles entre los días 1 y 5 de abril.

Desde Ibiza, puedes volar a Milán (Bergamo) por solo 40€ ida y vuelta. El vuelo directo de Ryanair, operado por Malta Air, tiene una duración aproximada de 1 hora y 50 minutos. La salida es a las 08.35 horas desde Ibiza y llega a las 10.25 horas a Bérgamo, y el regreso es a las 06.05 horas desde Bérgamo, con llegada a las 8 horas a Ibiza. Si te gustan la moda y las compras, Milán es una opción perfecta.

Bolonia también ofrece una excelente opción por 33€ ida y vuelta. El vuelo directo de Ryanair, también operado por Malta Air, dura aproximadamente 1 hora y 50 minutos. El vuelo de ida sale de Ibiza a las 13.10 horas y llega a las 15 horas a Bolonia, mientras que el regreso es a las 16.35 horas desde Bolonia y llega a las 18:35 horas a Ibiza. Si eres amante de la gastronomía y la historia, Bolonia es un destino que no puedes dejar pasar.

Otra opción interesante es Manchester, con vuelos desde 60€ ida y vuelta. El vuelo directo de Ryanair tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 40 minutos. La salida es a las 22.15 desde Ibiza, con llegada a las 23.55 horas a Manchester, y el regreso es a las 12.35 horas desde Manchester, con llegada a las 16.20 horas a Ibiza. Manchester es una ciudad vibrante, ideal para quienes quieran explorar el Reino Unido. Eso sí, a su aeropuerto hay que llegar con bastante más tiempo de antelación de lo normal, debido a las larguísimas colas que se forman en su control de seguridad.

Encanto al sur de Francia

Si prefieres un destino cercano, Marsella es una excelente opción desde 40€ ida y vuelta. Con un vuelo directo de Ryanair de aproximadamente 1 hora y 25 minutos, la salida desde Ibiza es a las 13.15 y llega a las 14.40 a Marsella, y el regreso es a las 16.20 desde Marsella, con llegada a las 17.40 horas a Ibiza. Marsella ofrece su puerto antiguo y el encanto del sur de Francia, siendo una opción accesible y atractiva.

París (Orly) se presenta como una escapada romántica, con vuelos disponibles desde 94€ ida y vuelta. Operados por Transavia, los trayectos tienen una duración aproximada de 2 horas y 5 minutos. La salida es a las 19.30 desde Ibiza y llega a las 21.35 a París, mientras que el regreso es a las 17.55 desde París, con llegada a las 20 horas a Ibiza. A pesar de ser una opción más cara, sigue siendo una oportunidad para disfrutar de la conocida como " la ciudad del amor".

Roma, bautizada con el apelativo de "la ciudad eterna", también es una buena opción con vuelos desde 100€ ida y vuelta. Con una duración de aproximadamente 1 hora y 55 minutos, los vuelos son operados por Wizz (ida) y Ryanair (vuelta). La salida desde Ibiza es a las 08.25 horas, llegando a las 10.20 horas a Roma, y el regreso es a las 19.05 desde Roma, con llegada a las 21 horas a Ibiza. Roma es una ciudad llena de historia, arte y una gastronomía increíble, lo que la convierte en una opción ideal.