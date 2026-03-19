El senador para Formentera supera otra votación en el Congreso

El Pleno del Congreso aprobó ayer miércoles la tramitación directa y en lectura única de la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlament balear para modificar el artículo 69.3 y atender la reivindicación histórica de que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del ‘tándem’ electoral que conforma actualmente con Ibiza, en la circunscripción Ibiza-Formentera.

Esta forma de tramitación ha salido adelante con el único rechazo de Vox y la abstención del PP y UPN, mientras que el resto del Congreso ha votado a favor.

El contenido de esta reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio se debatirá y votará la próxima semana en el Pleno del Congreso, pero antes había que decidir la forma de tramitación, ya que se había pedido que fuese en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

Tres legislaturas

El Parlament balear ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, por lo que el Pleno del Congreso ha debatido iniciar el camino para que las islas de Formentera y Ibiza tengan un senador cada una.

En la actualidad, las Pitiusas comparten circunscripción electoral para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Ibiza.

En cualquier caso, algunos partidos políticos han intentado también llevar esta reivindicación histórica al Congreso de los Diputados para que Formentera se desvincule de Ibiza en este distrito electoral conjunto y que cada uno disponga de un senador propio, aunque finalmente estas propuestas no prosperaron.

Ya ocurre con Canarias

La propuesta del Parlament de Balears es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También quieren incluir una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera «quedará demorada» hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlament balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que «queden reconocidas» de manera efectiva en el Senado «las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva».

Asimismo, pretende «poner de manifiesto» el protagonismo de las islas para que una decisión como esa «se considere una buena reforma constitucional», sentida «como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España».

Abrir la Constitución

De esta manera, la propuesta sigue su camino parlamentario en las Cortes Generales y los diferentes grupos políticos podrán plantear diferentes enmiendas sobre otros temas.

Ya ocurrió algo similar cuando PSOE y PP registraron conjuntamente la propuesta principal para reformar el artículo 49 de la Constitución Española, que buscaba actualizar el texto sobre las personas con discapacidad.

Sin embargo, hubo algunos grupos que buscaban aprovechar la tramitación de esta reforma de la Constitución para plantear enmiendas sobre otros asuntos, aunque finalmente no salieron adelante y la modificación constitucional se ciñó únicamente al artículo 49.

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En esta ocasión, grupos como el PNV ya han presentado enmiendas relacionadas con otros asuntos, mientras que el PP busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Ibiza que propuso el Parlamento balear.