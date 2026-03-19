Sant Antoni refuerza la seguridad vial con 43 controles sobre el cinturón de seguridad

La Policía Local de Sant Antoni llevó a cabo entre el 9 y el 15 de marzo una campaña especial de vigilancia y control del tráfico centrada en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, dentro de la programación anual de Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control impulsada por la Dirección General de Tráfico.

Durante el desarrollo de esta actuación, los agentes realizaron un total de 43 inspecciones, que se saldaron con la interposición de dos denuncias por incumplimiento de la normativa vigente. La campaña se desarrolló con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fomentar el uso de dispositivos de protección entre todos los ocupantes de los vehículos, tanto adultos como menores.

Los controles se llevaron a cabo en diferentes turnos y en puntos de gran afluencia del municipio, con el fin de maximizar su efectividad tanto en la vigilancia como en la concienciación ciudadana.

Desde la Policía Local recuerdan que el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil es una de las medidas más eficaces para reducir las lesiones en caso de accidente de tráfico. Su utilización es obligatoria para todos los ocupantes del vehículo, tanto en los asientos delanteros como en los traseros, con independencia del tipo de vía.