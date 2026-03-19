Salvador Losa, conseller de Ibiza, tras la reunión con el Govern sobre la guerra del Golfo: "De lo que se ha hablado mucho es de la palabra 'incertidumbre'"

El Govern se ha reunido este jueves con los presidentes de los cuatro consells, con varios representantes de los ayuntamientos de Palma y de Ibiza y con la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) para escuchar y analizar los efectos del conflicto bélico en Oriente Medio en el territorio. La reunión debía servir "para abordar las posibles consecuencias que la crisis que estamos viviendo en torno a la guerra de Irán puedan tener en la isla de Ibiza y las Baleares, en general, y cuáles son las posibles consecuencias de esta", explica Salvador Losa, conseller de Presidencia, Gestión económica y Deportes del Consell, que ha podido asistir a la reunión. "De lo que se ha hablado mucho es de la palabra 'incertidumbre'", sostiene Losa sobre la reunión.

"La directora general del Govern ha explicado un análisis que han hecho de qué posibles incidencias hay y cuáles son las posibles afectaciones o posibles actuaciones que podríamos hacer", sigue Losa: "La voluntad ha sido de cooperación y participación, para aplicar medidas reales, efectivas y que tengan un impacto efectivo sobre esta crisis". "No está definido el paquete [de medidas], o sea, se aconseja recoger mediante estas reuniones cuáles son las posibles actuaciones que se pueden hacer, seguir reuniéndonos, reunir al sector productivo...", considera Losa. "Afortunadamente, tenemos un sector productivo basado en el turismo, tenemos que pensar que hemos salido de la crisis del covid, tuvimos una situación muy complicada y que Baleares fue una de las primeras comunidades autónomas en reactivarse", subraya el conseller: "Esto es algo que desconocemos aún, pero esperamos acabe cuanto antes y con la menor cantidad de víctimas posible".

Las soluciones tangibles que han propuesto

Losa sostiene que desde el Consell, dentro del marco competencial que les incumbe, han hecho propuestas: "Es nuestra preocupación que recibimos de la ciudadanía, de las familias y del sector productivo, y hemos trasladado una serie de cosas como, por ejemplo, poder usar remanentes". Cuentan con unos 60 u 80 millones de euros, según el conseller: "Tenemos unos ahorros para poder enfrentar estos tipos de situaciones y queremos poder disponer de este colchón". De esta manera, se ponen a disposición de la conselleria "para traer medidas que iremos recogiendo y trabajando". Asimismo, afirma que pueden ayudar en caso de necesidad de coordinación con los ayuntamientos para poder trasladar dichas ayudas.

Además de los remanentes han trasladado que "dentro de este marco de incertidumbre", hay que tener en cuenta que "la principal derivada es el incremento de combustibles como el gas y el petróleo". Han puesto sobre la mesa, comenta Losa, que "en estas dos semanas el incremento de los índices de referencia y barril Brent en esta crisis es de un 40%, cuando en la guerra con Ucrania era un 18%". "Se pueden prever una serie de circunstancias, tenemos que ver qué hace Europa con todo esto, tipos de interés, relajación de acciones... y qué hace el Gobierno de España", agrega, en referencia al paquete de medidas que anunciará este viernes.

"Hay que empezar a preparar medidas", sentencia, en referencia a las necesidades de las familias y las empresas. Sobre estas últimas señala que "no solo necesitan ayudas, sino que necesitan flexibilidad en las actividades que hacen, acceso a créditos y un crédito asequible", pone de ejemplo.

Incluso así, mantiene que dentro de la incertidumbre hacen una valoración, por ahora, "positiva": "No hay una sensación de pánico ni de catástrofe, en base a las informaciones del Servicio de Inteligencia Turística, que es el que está analizando cómo se comportan los mercados emisores, piensan que tendremos una temporada turística positiva y que marcará la salida de esta situación". "Por ahora, según las consultas que se han hecho y las visualizaciones, la voluntad de viajar existe, de hecho, tenemos que tener en cuenta que, desgraciadamente, cuando hay situaciones complicadas en ciertos sitios, a veces hay otros lugares que son más seguros, como Ibiza y Baleares", explica Losa: "[Las islas] han conseguido ser un destino turístico fuerte, seguro y potente".

Qué ha publicado el Govern

El Govern ha anunciado que "este es el quinto encuentro con agentes sociales, sectores económicos y administraciones, después de las reuniones con empresarios y sindicatos; con el sector del transporte, con las organizaciones profesionales agrarias y con representantes del comercio, las distribuidoras y la industria".

Añaden que han participado en el encuentro el vicepresidente primero y conseller de economía Antoni Costa; el conseller de empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la directora general de economía, Catalina Barceló. Asimismo, por parte de los consells han acudido: el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y se han conectado en línea el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, además del conseller de Hacienda de Mallorca, Rafel Bosch; Salvador Losa; la consellera de promoción económica de Ibiza, María Fajarnés; la consellera de Economía del Consell de Menorca, Maria Antònia Taltavull, y la directora de Economía del Consell de Menorca, Alicia Martí. Por parte de los ayuntamientos, el presidente de la Felib, Jaume Ferriol; la coordinadora general de alcaldía del Ayuntamiento de Palma, Carmen Lliteras, y el coordinador general de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, Pep Lluís Cortès. Asimismo, se ha conectado el conseller de Comercio del Ayuntamiento de Ibiza, Álex Minchiotti.

El Govern afirma que "continuará este jueves con la ronda de conversaciones con sectores productivos para analizar y evaluar el impacto del conflicto y desarrollar un amplio paquete de medidas coordinadas con todas las administraciones y consensuadas con los agentes sociales y económicos de las Islas Baleares".