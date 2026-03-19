Retiro de 'mindfulness' para mascotas, observar el eclipse y talleres de hierbas entre las propuestas de Nobu Hotel Ibiza Bay para esta temporada

El Nobu Hotel Ibiza Bay iniciará la temporada 2026 el próximo 16 de abril con una propuesta renovada centrada en el bienestar, la gastronomía y las experiencias culturales. Situado en la bahía de Talamanca, el establecimiento consolida su posicionamiento como uno de los referentes del lujo relajado en la isla, combinando el estilo mediterráneo con la esencia ibicenca y una hospitalidad cercana.

Entre las principales novedades destacan los nuevos retiros y programas de bienestar que se desarrollarán entre abril y octubre. A las ya conocidas propuestas como 'Holistic Hikes y Crystals Sound Sanctuary' se suman iniciativas como 'Reformer Escape', en colaboración con Seven Wellness Club, el retiro de mindfulness para mascotas 'Paws & Presence', encuentros de empoderamiento femenino y experiencias creativas bajo el sello Wild Ibiza. También se incorporan actividades como el ritual Awaken in Water, inspirado en la terapia watsu, y un taller de elaboración de licor de hierbas ibicencas.

El mes de junio estará dedicado al bienestar con una programación especial que coincidirá con la 'Global Wellness Week', del 12 al 20 de junio. Durante esos días, el hotel ofrecerá sesiones que combinan movimiento, autocuidado y actividades al aire libre, además de tratamientos de spa y rituales.

Práctica de yoga en los espacios del hotel / Nobu Hotel Ibiza Bay

Uno de los momentos más destacados de la temporada llegará en agosto con la experiencia ‘Beyond the Sun’, diseñada en torno a dos fenómenos astronómicos excepcionales: un eclipse solar total y el pico de la lluvia de Perseidas, una alineación que no volverá a repetirse hasta 2135. El programa, disponible entre el 7 y el 17 de agosto para estancias mínimas de cuatro noches, incluirá actividades exclusivas, rituales diarios y excursiones guiadas, además de una cena omakase de siete pases para estancias más prolongadas.

En el apartado gastronómico, el hotel reabre con mejoras en sus espacios exteriores, como el nuevo concepto del Oval Pool Bar. La oferta mantiene los platos emblemáticos de Nobu Matsuhisa en su restaurante insignia, junto a opciones mediterráneas e informales en Chambao By the Beach, reinterpretación del tradicional chiringuito ibicenco.

El hotel también refuerza su propuesta familiar con un programa de actividades para niños, que incluye talleres creativos, experiencias inspiradas en la cultura local y propuestas deportivas como yoga, paddle surf o juegos acuáticos, además de iniciativas para acercar a los más jóvenes al mundo de la música electrónica.

Los precios de las habitaciones parten de 495 euros en temporada baja y 995 en temporada alta. El paquete especial ‘Beyond the Sun’ tiene un coste desde 1.500 euros por noche.

Inaugurado en 2017, Nobu Hotel Ibiza Bay cuenta con 152 habitaciones —90 de ellas suites— y dispone de spa, restaurantes, piscinas y espacios exclusivos. El establecimiento ha sido reconocido en rankings internacionales y ha obtenido recientemente la calificación de cuatro estrellas de Forbes Travel Guide.